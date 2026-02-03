Un ladrón de 21 años fue aprehendido este lunes por la tarde en Pocito, luego de arrebatarle el teléfono celular a un hombre que circulaba en bicicleta. El sospechoso fue reducido por vecinos en inmediaciones de Ruta 40 y quedó detenido bajo el sistema de Flagrancia.

El hecho ocurrió en jurisdicción de la Comisaría 36°, cuando personal del Comando Radioeléctrico Sur fue comisionado por el sistema Trueno Halcón al lateral de Ruta Nacional 40, entre calles 5 y 6, donde se había producido una aprehensión civil.

El detenido identificado como

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a un sujeto identificado como Pedro Ramón Molina (21) reducido por varios vecinos, quienes intentaban agredirlo. Ante esa situación, el personal policial procedió a resguardar al joven en el móvil oficial, mientras tomaban conocimiento de lo ocurrido.

La víctima del robo fue identificada como Rodolfo Mauricio Ramos, de 50 años quien manifestó que circulaba en bicicleta por calle 5 mientras hablaba por teléfono celular, cuando fue abordado por dos sujetos que le arrebataron el aparato y escaparon por Ruta 40 en dirección al Lote 13. La víctima inició la persecución a pie y, con la ayuda de vecinos que escucharon sus pedidos de auxilio, lograron reducir a uno de los presuntos autores en un descampado.

Tras el llamado al 911, se logró recuperar un teléfono celular Motorola E20, que había sido sustraído minutos antes.

Intervino el Ayudante Fiscal de Flagrancia, doctor Alejandro Solera, quien dio inicio al procedimiento correspondiente. Se dejó constancia de que el aprehendido presentaba lesiones, por lo que fue asistido por personal del servicio de emergencias 107 y luego trasladado en ambulancia para ser atendido en el Centro de Salud René Favaloro y posteriormente examinado por el médico legista.