La cuenta regresiva para el IronMan ya comenzó y en esta temporada que será histórica para la provincia como sede, por primera vez habrá tres pruebas en el año. En este contexto, la versión 70.3 está casi a la vuelta de la esquina. Para este próximo 29 de marzo, la carrera generará un gran interés en corredores locales e internacionales.

La buena noticia para los competidores sanjuaninos, es que la Secretaría de Deportes, pondrá en funcionamiento un sistema de inscripción digital que le dará un acceso beneficioso con promociones de descuento.

Publicidad

Hasta el viernes 27 de febrero, habrá tiempo para que los triatletas puedan registrarse. Como este beneficio está orientado para incentivar la participación local, tendrá como condiciones, ser residentes en la provincia y estén afiliados ante la Federación de Triatlón de San Juan.

Accediendo a este enlace, deberán completar el formulario digital aquí. Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos, la organización de IronMan se comunicará por correo electrónico con quienes resulten habilitados para enviar el código de descuento, que deberá utilizarse al momento de realizar la inscripción oficial, la cual se efectuará de manera personal.

Publicidad

Cecilia Zagarra en la prueba del año pasado. Es una de las deportistas locales que participan en el IronMan.

Los datos solicitados serán utilizados exclusivamente para la organización del evento y el seguro correspondiente, con carácter confidencial y conforme a la normativa vigente. Y también se solicita completar todos los campos del formulario en letra mayúscula, de forma clara y legible.

El triatlón del 29 de marzo, tendrá una media distancia que consistirá en 1.9k natación, 90k bici y 21k running. Mientras que la del 30 de octubre, llamada IronMan 5150 tendrá una distancia olímpica y el Ironman Full (140.6) será el 1 de noviembre, es en esta prueba la que más rápido se están agotando los cupos, puesto que esta competencia, al ganarla, otorga plazas clasificatorias, para el Mundial de Hawái 2027.

Publicidad

En un hecho sin precedentes, San Juan se convertirá en la única ciudad del mundo en albergar las tres distancias oficiales de Ironman durante este 2026.

Se proyecta que entre las tres pruebas, convoquen a más de 10.000 corredores, según Ruben Sciutto, gerente de IronMan Argentina.