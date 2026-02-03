El Gobierno nacional presentó este lunes el nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico y una actualización del pasaporte argentino, en el marco del proceso de modernización del sistema de identificación del país. El acto fue encabezado por el presidente Javier Milei.

Según se informó oficialmente, ambos documentos incorporan tecnología de última generación orientada a reforzar la seguridad y a reducir las posibilidades de adulteración o falsificación. El objetivo es mejorar los mecanismos de identificación personal y la protección de los datos de los ciudadanos.

El nuevo DNI electrónico incorpora un chip seguro que almacena la información del titular de manera encriptada. Este sistema permite validar la identidad sin necesidad de consultar bases de datos externas. Además, el documento está confeccionado en policarbonato, un material que ofrece mayor resistencia y durabilidad frente al uso cotidiano y a intentos de manipulación.

Entre las principales novedades también se incluyen mecanismos avanzados de autenticación, similares a los utilizados en otros países que adoptaron documentos de identidad electrónicos, con el fin de fortalecer los controles y la confiabilidad del sistema.

En cuanto al pasaporte argentino, la actualización contempla la incorporación de páginas de policarbonato, grabado láser en la página de datos y nuevos elementos de seguridad, tanto visibles como no visibles. Estos cambios se suman al chip electrónico, que ya forma parte del documento y permite almacenar información biométrica del titular.

Javier Milei encabezó el acto oficial y contó con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli.

Con esta presentación, el Gobierno avanzó en la implementación de nuevos estándares tecnológicos en los documentos de identidad y viaje, que comenzarán a aplicarse de manera progresiva en todo el país.