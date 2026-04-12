El clásico entre Racing Club y River Plate por la fecha 14 de la Zona B del Torneo Apertura 2026 terminó con un triunfo visitante por 2-0 en el estadio Presidente Perón. Eduardo Coudet regresó al Cilindro tras seis años y fue recibido con un homenaje, mientras que el público local insultó a Marcos Acuña y Maximiliano Salas en la previa.

El encuentro comenzó a las 20 horas con el arbitraje de Sebastián Zunino y se transmitió en vivo por la señal de ESPN Premium. Santiago Sosa y Lucas Martínez Quarta fueron los capitanes de sus respectivos equipos en una noche que amplió el historial a 112 victorias millonarias sobre 69 de la Academia.

La apertura del marcador ocurrió a los 33 minutos de la etapa inicial cuando Facundo Colidio aprovechó un error de Marcos Rojo para convertir. Sobre el cierre de esa primera mitad, Sebastián Driussi anotó el segundo tanto tras una nueva falla defensiva de Agustín García Basso.

Durante el complemento, Rojo fue expulsado mediante la intervención del VAR por un golpe a Martínez Quarta y le gritó al juez "Vos sos un hijo de re mil p..." mientras se retiraba del campo.

El debutante Tobías Ramírez Cardozo recibió una tarjeta amarilla y fue reemplazado en el descanso por Germán Pezzella luego de un inicio con dudas. Racing buscó el descuento a través de Adrián Martínez, quien falló al intentar picar el balón, y mediante tiros de Santiago Sosa que fueron rechazados por Santiago Beltrán.

En el banco visitante ingresaron Juan Fernando Quintero, Juan Cruz Meza y Salas para cerrar el cotejo, mientras que en el local entraron Matías Zaracho y Gastón Martirena.