River Plate cerró su participación en la fase regular del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026 de la peor manera posible. En un Monumental que terminó envuelto en reproches, el equipo cayó por 1-0 ante Atlético Tucumán, un rival que llegó a Núñez ya sin chances de clasificar y que arrastraba una racha negativa histórica fuera de su casa.

El encuentro se definió por un error en la última línea del Millonario que fue capitalizado por Renzo Tesuri. El volante le dio los tres puntos al Decano dirigido por Julio César Falcioni, que no conseguía un triunfo en condición de visitante desde el 24 de enero de 2025, cuando venció a San Martín de San Juan.

Clima tenso y cruces confirmados

La derrota caló hondo en los hinchas, quienes despidieron al plantel con una silbatina que recordó los momentos de mayor tensión previos a la salida de Marcelo Gallardo. A pesar del traspié, River logró conservar el segundo puesto de la Zona B con 29 unidades, superando a Argentinos Juniors por diferencia de gol.

Con este resultado, el Millonario ya sabe que en octavos de final deberá enfrentar al séptimo clasificado de la Zona A. Hasta el momento, ese rival es San Lorenzo, aunque el panorama podría cambiar este lunes: si Defensa y Justicia derrota por dos o más goles a Gimnasia de Mendoza, será el Halcón quien se cruce con los de Núñez.

Estadísticas finales

El conjunto tucumano terminó su participación en el decimotercer lugar con 14 puntos, lejos de la zona de clasificación pero con el orgullo de haber amargado a uno de los candidatos en su propia casa. River, por su parte, deberá trabajar en lo anímico y en lo futbolístico para encarar los "mano a mano" de un torneo que no permite más margen de error si quiere aspirar al título.