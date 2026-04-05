River Plate derrotó 3 a 0 a Belgrano de Córdoba en el estadio Monumental, por la fecha 13 del Torneo Apertura, en un resultado que lo posiciona como escolta en su zona.

El primer gol del encuentro lo convirtió Tomás Galván a los 35 minutos del primer tiempo, tras aprovechar un rebote que dejó el arquero luego de un mano a mano fallido de Sebastián Driussi. El mediocampista apareció solo en el área y definió con el arco vacío. A los 15 minutos del segundo tiempo, Facundo Colidio conectó de cabeza un centro de Juan Cruz Meza para estampar el 2-0 a favor del Millonario. Y por último para cerrar la noche, a los 37 minutos Galván coronó su notable actuación en el Monumental con un nuevo tanto.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet domina el desarrollo del partido y busca ampliar la ventaja, ante un Belgrano que tiene dificultades para generar peligro y asentarse en el juego.

El encuentro se disputa con intensidad en Núñez, donde River intenta sostener su racha positiva y consolidarse en los primeros puestos del campeonato.

Con este resultado parcial, el conjunto millonario se ubica en posición de escolta en la Zona B, en una pelea ajustada por la cima del torneo.

El partido continúa en el Monumental, con River en ventaja y con la intención de cerrar una victoria clave en su objetivo de mantenerse en la pelea por el título.