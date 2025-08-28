River y Unión se enfrentan en la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Este jueves, el Estadio Malvinas Argentinas en Mendoza será el escenario del choque entre River Plate y Unión de Santa Fe, en un encuentro decisivo por los octavos de final de la Copa Argentina. El equipo de Marcelo Gallardo busca seguir en carrera en el torneo nacional para mantener vivo el sueño de conseguir la "triple corona". Con la vuelta de sus titulares, River intentará evitar cualquier tipo de sorpresa frente a un Unión que ya demostró ser un rival complicado tras eliminar a Rosario Central en la fase anterior.

Para este duelo crucial, Gallardo ha optado por poner en la cancha a sus jugadores más experimentados. Además, se espera el debut de las recientes incorporaciones del equipo, lo que podría darle al conjunto de Núñez un nuevo impulso. Las figuras de Maximiliano Salas, Sebastián Driussi y Facundo Colidio se suman a una alineación estelar que River presentará por primera vez en esta fase del campeonato.

Por su parte, Unión llega a esta instancia con la moral alta. Después de imponerse 3 a 1 a Colegiales y vencer en la tanda de penales a Rosario Central, el Tatengue se ha posicionado como un contendiente de cuidado. Bajo la dirección técnica de Leonardo Madelón, quien también mantiene al equipo en puestos de clasificación en el Torneo Apertura, los de Santa Fe sueñan con concretar otro batacazo y dejar fuera de la Copa Argentina a uno de los equipos más fuertes del fútbol argentino.

Más detalles de Unión vs. River Plate

Las probables alineaciones de ambos equipos ya están definidas. River saldría a la cancha con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, y Marcos Acuña; con un mediocampo formado por Ignacio Fernández, Enzo Pérez y Giuliano Galoppo. En la delantera, la formación la completarían Juan Fernando Quintero o Facundo Colidio, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. Por el lado de Unión, la probable formación sería con Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, y Mateo Del Blanco; en el centro del campo, Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón y Franco Fragapane; y arriba, Cristian Tarragona junto a Marcelo Estigarribia.

El partido, que promete ser un espectáculo de alto nivel, se jugará a las 21.15 y será transmitido por TyC Sports. El árbitro encargado de impartir justicia en el encuentro será Andrés Gariano. Con la presencia de las principales figuras de River y la ambición de Unión, el duelo en el Estadio Malvinas Argentinas se perfila como uno de los más atractivos de los octavos de final del certamen.