El pronóstico previsto desde hace días finalmente se cumplió y las intensas tormentas llegaron con fuerza a Jáchal. El Servicio Meteorológico Nacional emitió dos advertencias para la región: una alerta amarilla que estuvo vigente durante la tarde y noche del jueves, y otra para la tarde de este viernes, con una alerta naranja que advertía la posibilidad de fenómenos meteorológicos severos.

Según detalla el organismo, se esperan tormentas fuertes acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, lo que incrementa el riesgo de anegamientos repentinos. Además, se prevén ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora en sectores de la zona precordillerana.

Según las primeras informaciones, pobladores afirman que la lluvia comenzó aproximadamente a las 19 hs, acumulando una gran cantidad de agua. El SMN proyectó que los valores de precipitación acumulada se hubicarán entre los 30 y 70 milímetros, aunque no se descarta que algunas áreas superen ampliamente esos registros.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones, evitar circular por zonas expuestas durante los momentos de mayor actividad eléctrica y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones del pronóstico.