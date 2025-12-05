La edición 2025 del Sanjuanino Solidario ya tiene definidos a sus cuatro finalistas y, desde este viernes 5 de diciembre, el público puede elegir a quién quiere ver como ganador. La votación quedó habilitada en la tarde de este mismo día y se transformó en el paso clave rumbo a la gran definición del 19 de diciembre, que será transmitida en vivo en Yo Te Invito por la pantalla de HUARPE TV (19.2 TDA), con la conducción de Ana Paula Zabala y Alejandro López.

Los finalistas que compiten por el reconocimiento mayor son:

Analía Brizuela, referente de Rescate Equino.

Mariela Recabarren, impulsora de Guerreros por la Vida.

Antonio Suárez, presidente de la Asociación Unidos por el Parkinson.

María Luisa Frías, creadora del comedor y merendero Jehová Jireh.

Votar es simple y rápido: un clic y listo

Para participar, sólo hay que ingresar a www.diariohuarpe.com y buscar el módulo de votación en la portada, o entrar directamente al link oficial del certamen: diariohuarpe.com/sanjuaninosolidario.

Una vez allí, el sistema muestra las cuatro opciones con foto e información básica. El mecanismo es inmediato: basta con hacer clic sobre el finalista elegido. Si la votación se cargó correctamente, aparecerá un mensaje que dice “Gracias por votar”.

Cada dispositivo está habilitado para emitir un solo voto, por lo que la elección de cada persona cuenta de manera decisiva.

La final del 19 de diciembre

El ganador del Sanjuanino Solidario 2025 recibirá un premio de $1.500.000 para potenciar su proyecto comunitario, mientras que los otros tres finalistas obtendrán un reconocimiento económico de $500.000 cada uno por haber llegado a la instancia decisiva.

La final se vivirá en el clásico programa Yo Te Invito, un espacio ya instalado en la televisión local. Allí se emitirán las historias completas de los cuatro protagonistas, sus desafíos personales, el impacto de sus acciones y el trabajo colectivo que permitió que cada iniciativa crezca. La transmisión combinará testimonios, móviles en vivo, material audiovisual y algunas sorpresas preparadas para la ocasión. No será solo un anuncio: será un momento de reconocimiento y celebración con toda la provincia.

Un certamen que refleja la identidad sanjuanina

Desde 2017, el Sanjuanino Solidario se convirtió en un ritual que reúne orgullo, empatía e identidad. Año tras año, incluso en tiempos de pandemia o incertidumbre social, el certamen logró sostener su esencia: visibilizar a quienes trabajan por otros y darles un impulso para seguir avanzando.

Por él han pasado nombres que dejaron huella, como Maira Ochoa de Hogares Beraca; Carlota Yanzón de Caricias y Relinchos; Jorgelina Aubone de Brigadas Educativas; o Julia Villafañe, la primera ganadora que inició su proyecto dando comida en la Terminal. Cada una de estas historias sigue representando lo que significa tener un San Juan solidario, activo y humano.

La edición 2025 vuelve a seguir ese camino. Cientos de postulaciones mostraron el corazón de una comunidad siempre dispuesta a tender la mano. Cuatro de esas historias llegarán a la pantalla grande este 19 de diciembre, pero todas quedaron grabadas como parte de un pueblo que sigue eligiendo la solidaridad como forma de vida.

