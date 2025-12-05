Un movimiento inesperado sacudió este viernes la estructura administrativa de uno de los municipios más grandes del Gran San Juan. La Secretaría de Hacienda de Rawson confirmó la renuncia de Evelyn Madueño, quien dejó su cargo después de acompañar la gestión del intendente Carlos Munisaga desde su inicio. La salida se dio con bajo perfil y en medio de un momento clave para las cuentas municipales, ya que el equipo técnico se encuentra en pleno cierre del Presupuesto 2026.

Aunque la noticia se mantuvo en reserva durante las últimas semanas, fuentes internas aseguraron a DIARIO HUARPE que la renuncia se formalizó este viernes y que la intendencia actuó de inmediato para evitar un vacío de conducción en un área considerada estratégica. El elegido para ocupar el lugar de Madueño es Rubén Rueda, un nombre conocido dentro del organigrama municipal.

Rueda llega con una extensa trayectoria en la administración pública. Hasta ahora se desempeñaba como director de Administración de Personal, pero su experiencia no se limita a Rawson. El funcionario ya condujo una secretaría de Hacienda en el departamento Jáchal durante la gestión de Miguel Vega, un antecedente que dentro del municipio valoran como un factor clave para su designación. Desde el entorno de Munisaga destacan que su conocimiento del funcionamiento interno y su paso previo por la gestión financiera le permitirán asumir sin mayores sobresaltos.

La salida de Madueño, contadora pública y figura de confianza del intendente, se produce en un momento sensible. Según comentaron fuentes cercanas a la funcionaria, deja el área “con todo hecho y ordenado”, una frase que dentro del municipio se repite para remarcar que el cambio no responde a conflictos internos sino a una decisión personal. Hasta último momento, su continuidad se manejó con hermetismo para garantizar que la transición se diera sin ruido político.

Con la designación de Rueda, la gestión de Munisaga apuesta a mantener estabilidad en un área clave, especialmente cuando se acerca la etapa final del armado presupuestario. En los próximos días, el nuevo funcionario comenzará a coordinar las tareas técnicas que quedaron pendientes y a definir los lineamientos con los que Hacienda funcionará en 2026.

La renuncia y el inmediato reemplazo permiten al municipio cerrar la semana con el tablero administrativo nuevamente acomodado. Mientras tanto, en Rawson siguen de cerca el impacto que este cambio pueda tener en la implementación de las políticas económicas previstas para el año próximo.