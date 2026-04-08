Robaron más de 4.000 kg de pasas de una finca en Sarmiento

En un hecho que conmocionó al ámbito rural de Sarmiento, una banda de delincuentes logró sustraer cuatro toneladas de pasas de uva de una finca ubicada en la calle Matías Zavalla, entre Fiorito y ruta 319. La propiedad carecía de casero y de sistema de vigilancia en el momento del ilícito, lo que habría facilitado la acción de los ladrones. El robo fue descubierto durante el fin de semana por el dueño del establecimiento, Daniel González, quien radicó la denuncia policial correspondiente.

Según fuentes policiales, el damnificado había concurrido a la finca por última vez el jueves 2 de abril. Al regresar el domingo alrededor de las 8:30, notó de inmediato el faltante de la mercadería. Al recorrer el predio, González constató que desconocidos habían dañado el alambrado de la parte trasera de la propiedad para ingresar. Posteriormente, descubrió que los ladrones se habían apoderado de aproximadamente cuatro mil kilos de pasas de uva que se encontraban en el sector del secadero.

Los investigadores sospechan que en el hecho participaron varias personas que actuaron con planificación. La cantidad de mercadería sustraída, equivalente a cuatro toneladas, hace suponer que los delincuentes contaron con al menos un vehículo de gran porte para trasladar las bolsas con pasas sin ser detectados. El caso se encuentra en manos del personal de Delitos contra la Propiedad, con intervención de la Comisaría 8va, que trabaja para identificar a los responsables.

El perjuicio económico para el propietario de la finca es significativo. De acuerdo con lo especulado por un investigador policial, el valor más bajo del kilo de pasas de uva en el mercado oscila entre los $4.0000 y $5.000. Con base en esa estimación, el botín sustraído supera los $16.000.000.