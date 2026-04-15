En la jornada del martes 14 de abril de 2026, personal de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 5° llevó adelante una serie de allanamientos en la zona de Alto de Sierra, en el departamento Santa Lucía, en el marco de una investigación penal preparatoria por un hecho de robo ocurrido días atrás en esa jurisdicción.

Las medidas judiciales se concretaron tras tareas investigativas previas y fueron autorizadas por la Justicia con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento del ilícito. Los procedimientos se desarrollaron en distintos domicilios señalados como de interés para la causa.

El arma secuestrada es un revólver calibre 32.

Durante las inspecciones oculares, los efectivos policiales secuestraron un arma de fuego que se encontraba cargada, junto a una caja que contenía un total de 39 cartuchos adicionales. Según informaron fuentes vinculadas a la investigación, el armamento fue sometido a pericias preliminares, las cuales determinaron que se encontraba en condiciones aptas para el disparo.

En el mismo operativo, el personal actuante también incautó diversos elementos considerados de interés para la causa principal. Dichos efectos quedaron a disposición de la Justicia y serán sometidos a análisis con el fin de establecer si guardan relación directa con el hecho de robo que motivó los allanamientos.

Tambien los efectivos secuetraron una caja con 39 proyectiles.

Si bien no se produjeron detenciones en forma inmediata vinculadas al delito investigado, los resultados del procedimiento fueron considerados relevantes para el avance de la causa. A partir del hallazgo del arma de fuego, se inició un legajo paralelo por el delito de Tenencia Ilegítima de Arma de Fuego, con intervención de la UFI Genérica.

Por otra parte, los elementos secuestrados en relación al robo quedaron bajo la órbita de la UFI Delitos contra la Propiedad, que continuará con las tareas investigativas para identificar y dar con los presuntos autores del hecho.

Desde el ámbito judicial indicaron que la investigación se encuentra en curso y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas, en función del análisis de las pruebas recolectadas durante los allanamientos realizados en Alto de Sierra.