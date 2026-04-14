Dos sujetos fueron condenados a la pena de ocho años y 11 meses de prisión efectiva tras ser hallados penalmente responsables del delito de robo agravado por el uso de arma, en un hecho ocurrido el pasado 23 de febrero de 2026 en el departamento Santa Lucía. La sentencia se conoció luego del cierre del debate oral, bajo la intervención de la fiscal doctora Yanina Galante, y contempló además la declaración de reincidencia para ambos imputados, quienes continuaron en prisión preventiva.

Con esta arma de fabricación casera, los delincuentes asaltaron al chofer de didi.

El hecho se produjo alrededor de las 10:30 horas, cuando la víctima, un conductor que trabajaba mediante la aplicación DiDi, aceptó un viaje y se dirigió hacia el punto de encuentro indicado. Al arribar al lugar, fue sorprendido por Matías Ezequiel Quevedo y José Hernán Flores, quienes lo abordaron y le exhibieron un cuchillo de fabricación casera, con una empuñadura envuelta en tela.

Bajo amenazas, los agresores le sustrajeron un teléfono celular marca Xiaomi 14 de color negro, que contenía en su interior el documento nacional de identidad del damnificado. Tras concretar el robo, ambos sujetos huyeron a pie en dirección hacia el Club Sportivo Árbol Verde, por calle Arnobio Sánchez, donde utilizando un boquete en una pared para tratar de refugiarse y escapar.

La rápida intervención policial resultó clave para el esclarecimiento del hecho. Alertados por la víctima, efectivos que se encontraban en las inmediaciones iniciaron un rastrillaje que permitió localizar a los sospechosos a pocos metros del lugar. Uno de ellos fue hallado oculto en el túnel del club, mientras que el otro fue interceptado en la salida del boquete por donde habían escapado.

Al momento de la aprehensión, ambos vestían prendas coincidentes con las descripciones aportadas por la víctima y una testigo presencial. el detenindo Flores llevaba una remera violeta y pantalón corto claro, mientras que Quevedo vestía un pantalón corto de jean. En el interior del predio también se secuestró el arma blanca utilizada en el asalto.

Posteriormente, al ingresar a los calabozos de la Comisaría 2°, el personal policial encontró entre las pertenencias de Quevedo el documento nacional de identidad del damnificado, quien lo reconoció como propio. Asimismo, identificó el cuchillo secuestrado como el mismo que le fue exhibido durante el robo.

Tras la intervención de la Unidad de Abordaje Territorial, el ayudante fiscal Agustín Caballero Vidal se hizo presente en el lugar y solicitó directivas al fiscal de turno, el doctor Fernando Bonomo, coordinados por el doctor Fransico Micheltorena y la doctora Virginia Branca de la UFI Flagrancia.

Finalmente, con las pruebas recolectadas y la mecánica del hecho acreditada, la Justicia dictó la condena efectiva para ambos imputados, cerrando el proceso judicial con una pena unificada de casi nueve años de prisión.