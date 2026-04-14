Un accidente de tránsito se registró pasadas las 13 de este martes 14 de abril en el departamento Angaco, donde dos vehículos chocaron en una esquina transitada. Hasta el momento, no se informó si hubo personas heridas de gravedad como consecuencia del impacto.

El siniestro tuvo lugar en la intersección de las calles Aguilera y Zapata, un cruce considerado peligroso por el constante flujo vehicular y la falta de semáforos.

De acuerdo con los primeros datos, los vehículos involucrados fueron un Peugeot 207 de color gris y una Ford Ecosport beige. Por causas que aún son materia de investigación, ambos rodados colisionaron en plena intersección, lo que generó preocupación entre quienes circulaban por la zona en ese momento.

La camioneta Ford Ecosport tras el choque en una transitada zona de Angaco. (Foto: DIARIO HUARPE)

Según las versiones iniciales, la camioneta habría impactado contra el automóvil, pero hasta el momento no se estableció la mecánica exacta del siniestro ni la responsabilidad de los conductores involucrados

Tras el impacto, se hizo presente personal de la Comisaría 20ª, que comenzó con las actuaciones correspondientes para determinar cómo se produjo el hecho. También llegó una ambulancia del servicio de emergencias 107, aunque no trascendió si debió trasladar a personas al hospital.

Así quedó el auto tras el siniestro vial. (Foto: DIARIO HUARPE)

Vecinos de la zona reiteraron la necesidad de medidas de prevención en esa esquina, donde aseguran que los incidentes viales son frecuentes. Mientras tanto, la investigación continúa para esclarecer lo ocurrido.