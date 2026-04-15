Un hombre de 27 años fue aprehendido en el departamento Rivadavia tras protagonizar un violento episodio contra efectivos policiales, en el marco de una causa por resistencia a la autoridad y daño agravado en concurso real. El hecho ocurrió durante la mañana de este martes 14 de abril en el interior del barrio Sierras de Marquesado, en la zona de La Bebida y quedó registrado bajo el legajo N.º 12/26 con intervención de la UFI Flagrancia.

En el forcejeo y la resistencia a la autoridad el detenido dañó la puerta del patrullero.

El procedimiento se inició a las 8:48 horas, cuando personal del Comando Radioeléctrico Oeste realizaba recorridas de prevención a bordo del móvil H-73. El equipo estaba integrado por el oficial subinspector Gonzalo Landa, el cabo Miguel Maya, quien conducía el vehículo, y un agente que cumplía funciones de ayudante de patrulla.

En ese contexto, los uniformados observaron a un individuo que vestía una campera de color rojo, quien al advertir la presencia policial emprendió la fuga a pie. Tras una breve persecución, el sujeto fue interceptado.

Al ser identificado, el hombre manifestó llamarse Fabricio Javier Elizondo. De inmediato, los efectivos realizaron la consulta de sus antecedentes a través del sistema SIFCOF, desde donde se informó que el individuo registraba un pedido de captura vigente.

Para controlar al aprehendido hubo que solicitar más presencia policial.

Cuando los policías le comunicaron dicha situación, el sujeto reaccionó de manera violenta, arremetiendo contra los uniformados con golpes de puño, patadas y un cabezazo. Producto de la agresión, uno de los efectivos recibió un impacto en el pómulo derecho, mientras que el cabo Maya sufrió un golpe en la frente, que le provocó una hinchazón visible.

Lejos de cesar en su actitud, Elizondo continuó resistiéndose al procedimiento, sujetándose de la manija de la puerta trasera izquierda del patrullero, lo que ocasionó daños en el móvil policial. En medio del forcejeo, siguió lanzando patadas e insultos contra el personal actuante.

Ante la situación, se solicitó apoyo de otros móviles policiales, cuyos efectivos lograron finalmente reducir al agresor e introducirlo en el vehículo oficial para su traslado a la sede de Comisaría 38°. Durante el trayecto, el detenido continuó con amenazas contra los uniformados y se autolesionó dentro del habitáculo.

Posteriormente, se dio intervención al sistema acusatorio, tomando conocimiento la autoridad judicial correspondiente. El ayudante fiscal Sebastián Miranda se hizo presente en la dependencia policial, donde, tras interiorizarse de lo sucedido, dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia.

El detenido quedó alojado a disposición de la Justicia, mientras que la causa avanzó bajo la calificación de resistencia a la autoridad y daño agravado, teniendo como damnificada a la administración pública.