El Departamento de Artes Visuales (DAV) de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ, realizará una actividad centrada en reflexionar y debatir sobre la memoria, la historia social reciente y contemporánea, haciendo eje en los Derechos Humanos. Así, de esta manera, el ciclo tiene como denominación “Cine argentino a 50 años del golpe”.

El encuentro iniciará este miércoles 1s5 de abril a las 19.30 hs. en la sede del DAV ubicada en el Complejo Universitario Islas Malvinas (CUIM) en Avenida Ignacio de la Roza y calle Meglioli, en Rivadavia, con entrada libre y gratuita.

Para esta primera función, se proyectará la película “La Historia Oficial” dirigida por Luis Puenzo (1985). El reparto cuenta con algunas de las figuras destacadas como Norma Aleandro, quien ganó el premio a “mejor actriz” en el Festival de Cannes, Héctor Alterio, Chunchuna Villafañe, Hugo Arana, Chela Ruiz, Patricio Contreras, Guillermo Battaglia, Analía Castro, María Luisa Robledo, Jorge Petraglia, Lidia Catalano y Andrea Tenuta.

El film de Puenzo es un clásico del cine nacional, que ganó un premio Oscar por ser considerada la “Mejor película de habla no inglesa” (hoy conocida como Mejor Película Internacional) justamente el 24 de marzo de 1986.

Pero al mismo tiempo, es un documento histórico y social cuya importancia se mantiene vigente, en especial por los 50 años del Golpe de Estado Cívico-Militar que instauró una dictadura de 8 años de duración. Mirar hoy esta obra permite reflexionar sobre temas que siguen siendo fundamentales para cualquier sociedad democrática.

En el ocaso de la dictadura, una profesora comienza a preguntarse quiénes son los verdaderos padres de su hija, adoptada años antes por su marido de una manera sospechosa.

La película funciona como un puente, porque invita a repasar y repensar que la “memoria” no es una verdad estática, sino una construcción que debe ser constantemente cuestionada frente a la evidencia del dolor, la desaparición y la búsqueda de justicia.

La trama —una madre que empieza a sospechar que su hija adoptiva podría ser hija de desaparecidos— trasciende el contexto argentino. La película plantea dilemas humanos universales: como la responsabilidad individual frente a una tragedia ajena.

La ruptura del pacto de silencio del sistema institucional, que puede operar para ocultar el horror, y cómo el coraje de una sola persona puede desafiar esas estructuras.

La obra se filmó en un clima de enorme riesgo, incluso tras el regreso de la democracia en 1983. Su rodaje en forma clandestina y su éxito posterior son un testimonio del poder del arte para romper el silencio impuesto por el miedo, además de elevar al arte cinematográfico como cronista de la realidad social.

La mirada de Puenzo pone el foco sobre la apropiación de niños, uno de los crímenes más atroces del régimen. Verla hoy invita a empatizar con las víctimas directas de este flagelo y a valorar el trabajo de organismos de Derechos Humanos que han dedicado décadas a la restitución de la identidad, una labor que sigue activa y necesaria en el presente.

Alicia, la protagonista, es una profesora de historia que debe reconciliar lo que enseñaba en las aulas con la realidad que descubre en su propia casa. Es una metáfora potente sobre la disonancia cognitiva y la importancia de que la educación y la verdad histórica prevalezcan sobre los relatos convenientes para el poder.

La inauguración de este ciclo propone generar un espacio de reflexión crítica sobre el pasado reciente. “Las artes visuales y el análisis audiovisual se configuran como herramientas privilegiadas para la construcción y transmisión de la memoria colectiva, permitiendo analizar cómo las imágenes participan en la elaboración social del pasado y en la disputa por los sentidos de la historia”, describe de este modo la sinopsis del encuentro organizado por Artes Visuales.