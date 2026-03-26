Rosalía cancela su concierto en Milán tras sufrir intoxicación alimentaria

Rosalía se vio obligada a interrumpir su presentación en el Unipol Forum de Milán pocos minutos después de haber subido al escenario. El incidente ocurrió durante su quinta parada del 'Lux Tour', una gira que comenzó el 16 de marzo en Lyon y que ya recorrió ciudades como París y Zúrich.

Mientras interpretaba su éxito 'De Madrugá', la catalana decidió detenerse para explicar su situación a los fanáticos. "Tuve algo como una intoxicación alimentaria muy grave. He intentado seguir con el show hasta el final, pero estoy realmente mal", confesó ante el público presente, según registraron diversos videos en redes sociales.

La gravedad de su estado físico era evidente, ya que la intérprete admitió haber estado vomitando en el camerino previo a la función. Aunque su intención era brindar "el mejor espectáculo posible", reconoció que físicamente se encontraba "en el suelo". Con visible pesar, se despidió de los asistentes transmitiendo: "Lo siento mucho, les quiero mucho. Espero volver en mejores condiciones".

A pesar del impacto del anuncio, la artista no ha emitido comunicados adicionales en sus canales oficiales hasta el momento. Ahora, el foco está puesto en su recuperación para la próxima fecha programada para el 30 de marzo en el Movistar Arena de Madrid, presentación que queda totalmente sujeta a su evolución clínica.