Rosalía y Charly García protagonizan un encuentro histórico en Buenos Aires

Durante su breve visita a Argentina, Rosalía protagonizó un momento histórico al encontrarse con Charly García en el Hotel Faena de Buenos Aires. La cantante catalana y el emblemático compositor argentino posaron sonrientes para una imagen que rápidamente se viralizó en Instagram, generando gran repercusión entre sus seguidores.

En este encuentro, los artistas conversaron sobre sus trayectorias y proyectos musicales. Según fuentes cercanas, la conexión entre ellos fue tan positiva que Rosalía se comprometió a regresar para una reunión más extensa con García.

Publicidad

La muestra de admiración mutua quedó reflejada en los obsequios que intercambiaron: Rosalía entregó a Charly su último disco Lux con una dedicatoria escrita a mano que decía “Para Charly, la leyenda. Con amor”. Por su parte, García le regaló un vinilo autografiado de su ópera rock La hija de la lágrima junto a un ramo de rosas que la cantante recibió emocionada.

La estadía de Rosalía en Argentina, aunque breve, estuvo llena de actividades. Tras arribar el jueves por la noche, la artista asistió a un concierto en el estadio de Ferro, visitó el estudio de Luzu TV y participó en el programa Otro Día Perdido conducido por Mario Pergolini, donde habló sobre su nuevo álbum y la música en general.

Publicidad

En diálogo con Pergolini, Rosalía expresó su aprecio por la música argentina contemporánea: “Me gusta todo de verdad. Y de hecho, tenéis muy buenos músicos”. Destacó artistas como Milo J, Emilia Mernes y Nathy Peluso, resaltando sus cualidades y talento. También mencionó al puertorriqueño Bad Bunny, calificándolo como “una maravilla que esté llevando la música en español a unos niveles que nadie ha hecho”.

Además, el conductor le regaló una camiseta de Boca Juniors, que Rosalía lució públicamente durante su salida del estudio y en su visita a La Bombonera, donde posó con la camiseta número diez y su nombre en la espalda, acompañada de imágenes compartidas por el club en Instagram.

Publicidad

Respecto a su disco Lux, que fusiona diversos estilos como el fado portugués, hip hop y una canción en italiano, Rosalía lo definió en una rueda de prensa en México como una obra que responde a “una era que parece que no es la era de la fe, o de la certeza, o de la verdad”.

El Vaticano también reaccionó ante el lanzamiento: José Tolentino de Mendonça, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, destacó que cuando Rosalía habla de espiritualidad, “significa que ella capta una necesidad profunda en la cultura contemporánea de acercarse a la espiritualidad, de cultivar una vida interior”.

El álbum tuvo un impacto inmediato en plataformas digitales, con cuatro canciones ingresando al Top 50 global de Spotify en su semana de lanzamiento. Celebridades como Madonna, quien se declaró “fanática” de Rosalía, y Andrew Lloyd Webber, que calificó Lux como el “álbum de la década”, también mostraron su apoyo.