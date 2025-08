El Teatro del Bicentenario recibirá al reconocido compositor y guitarrista sanjuanino Rubén González en un concierto único titulado "De San Juan a Nueva York". La presentación tendrá lugar el jueves 7 de agosto a las 21.30 hs en la Sala Auditorium del emblemático espacio cultural.

Radicado en Nueva York desde hace años, González desarrolló una propuesta musical que fusiona el folklore argentino con el rock nacional y los ritmos urbanos neoyorquinos. Su obra, caracterizada por una impronta poética y artesanal, refleja tanto su trayectoria personal como un diálogo entre culturas. El espectáculo promete ser un encuentro íntimo con el público, donde la participación activa de los asistentes se convierte en elemento fundamental de la experiencia.

Publicidad

El concierto contará con la participación especial de los artistas Daniel Giovenco y Guillermo "Gokú" Illanes, quienes acompañarán al músico en escena. Illanes, además de su rol como instrumentista, se desempeña como productor del espectáculo.

Las entradas, con un valor general de $7.000, están disponibles en la boletería del teatro de lunes a viernes de 9.30 a 14.00 hs y de 16.00 a 20.00 hs, y los sábados de 9.30 a 14.00 hs. También pueden adquirirse a través del sistema de venta online del teatro.

Publicidad

Trayectoria de un músico fronterizo

Formado inicialmente en guitarra clásica en San Juan, Rubén González amplió su horizonte musical en Nueva York, donde estudió improvisación en la tradición afroamericana bajo la guía del reconocido multiinstrumentista Makanda Ken McIntyre. Su obra, que ha sido elogiada por figuras como Philip Glass, se caracteriza por mezclar géneros y abordar temáticas sociales con un enfoque poético.

A lo largo de su carrera, González ha liderado diversas formaciones musicales en ambos países y ha editado cuatro trabajos discográficos: "Foto de mi Aldea", "La Libertad", "I'm Working on Something" y "You Are the Poet", este último producido por Sean Dixon, nominado al Grammy en 2024 y 2025. Su música continúa explorando nuevas fronteras sonoras mientras mantiene un diálogo constante con sus raíces sanjuaninas.