Hugo Ruiz Calle, representante del equipo SEP San Juan, ganó la Etapa 6 de la Vuelta a San Juan, disputada este jueves con largada y llegada en el departamento Sarmiento. Fue una jornada extensa y exigente, con recorrido por distintos puntos del Gran San Juan y el sur provincial.

El ciclista peruano cruzó la meta en primer lugar luego de integrar una fuga decisiva y sostener el ritmo en el tramo final. Tras la llegada, destacó el esfuerzo colectivo del equipo. “Muy feliz con este resultado y agradecido sobre todo con cada uno de mis compañeros por la entrega que hacen el día a día”, señaló.

Ruiz Calle explicó que la victoria fue consecuencia de una estrategia sostenida a lo largo de la competencia. “Siempre hay oportunidad, hay que estar atento a las circunstancias de carrera y felizmente se logró al final ganar la etapa”, expresó.

Con este resultado, el SEP San Juan quedó bien posicionado de cara a la definición de la clasificación general. “Estamos con mucha confianza de luchar el día de mañana por esa clasificación”, indicó el ganador de la etapa, quien también adelantó el planteo del equipo. “Tenemos muy buenos candidatos como Leo Rubia y Agustín, así que vamos a estar luchando por la general”, afirmó.

En la clasificación de la Etapa 6, el segundo puesto fue para el brasileño Joao Pedro Rossi, del equipo Swift Pro, mientras que el tercer lugar quedó en manos de Ángel Oropel, de la Municipalidad de Chimbas. Completaron los cinco primeros Emiliano Pérez, del Diberboll, y Jacob Decar Zuñiga, de Stamina Racing.