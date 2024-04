Ante el histórico brote de dengue que atraviesa Argentina, el cual ya se cobró 129 vidas y alcanza los 180.529 casos, el ministro de Salud de la Nación, Mario Russo, se refirió a las críticas que acusan al Gobierno de no estar haciendo nada al respecto, y dijo: “Confunden trabajar con perfil bajo, con inacción”.

“Creo que existe una mala interpretación de lo que es la acción o la inacción en esta nueva etapa de la Argentina. Desde mi cartera, visualizamos y diseñamos un ministerio con una función rectora, no con una función de prestador de servicios. Estamos muy concentrados en la vigilancia epidemiológica muy específica, porque somos los responsables de determinar cuáles son los serotipos que están circulando. Hemos hecho una reunión con 22 ministros provinciales para discutir las estrategias, nos pusimos de acuerdo en que lo fundamental es la prevención y el control del mosquito vector, porque sin mosquitos no hay dengue”, aseveró.

En este sentido, aseguró que el ministerio ejerce una especie de rectoría, junto con la OPS, la CoNain y los expertos. “Estamos inmersos en un brote que no solo afecta a Argentina, que afecta fundamentalmente a América del Sur. De hecho, nuestro país representa el 3,4% de los pacientes infectados en la región”. En esa misma línea, afirmó estar convencidos sobre redefinir las competencias de cada una de las jurisdicciones, interactuando con las organizaciones que más saben de este tipo de enfermedades.

Puntualizando en las críticas, Russo expresó: “Muchas veces, se mezclan el modo de comunicar las cosas con la inacción. A mí no me interesa dar una conferencia con 25 infectólogos o que me saquen una foto en un barrio vulnerable descacharrando. Creo que lo que suma (como estrategia) es que bajemos un lineamiento concreto, que hablemos con los responsables de salud de las provincias, y que ellos a su vez hablen con los responsables municipales, esa es la forma de trabajar. El resto es una mirada de cómo se comunica. Pero créame que desde el día que llegamos acá estamos ocupados en el tema dengue”.