¿Sale del retiro? Jon Jones respondió a los rumores de su vuelta a UFC

El futuro de Jon Jones en las artes marciales mixtas ha vuelto a ser el centro de la controversia. A pesar de haber anunciado su retiro el 22 de junio, tras frustradas negociaciones para defender su título de peso pesado contra Tom Aspinall, Jones ha reaparecido públicamente, revirtiendo su decisión. El luchador ha expresado su interés en participar en la próxima velada de UFC en la Casa Blanca, aunque la decisión final, según él, recae en el CEO de la compañía, Dana White.

Las declaraciones de Jon Jones, captadas durante los Premios VMA, contradicen su retiro. "No estoy retirado, estoy entrenando activamente 5 días a la semana y estoy en el Plan Antidopaje de la UFC...", afirmó. Jones agregó: "Estoy entrenando para el evento de la Casa Blanca, estaré listo para el evento... Pero en última instancia, la decisión final depende del jefe (Dana White)". Con estas palabras, el excampeón busca despejar las dudas sobre su situación, a pesar de que la UFC ya le concedió el cinturón indiscutido a Aspinall, quien ahora se prepara para enfrentar a Cyril Gane.

La respuesta de Dana White no se hizo esperar, y fue contundente. El CEO de la compañía se mostró profundamente escéptico sobre la participación de Jones. "No he hablado con él y no apostaría nada por él. Las probabilidades de que Jon Jones esté en la cartelera de la Casa Blanca son de una entre mil millones", declaró. La desconfianza de White se origina en las complicadas negociaciones previas. A pesar de que la compañía ofreció "cantidades exuberantes de dinero", Jones rechazó la pelea, lo que llevó a la UFC a considerar su retiro como un hecho y otorgarle el título a Aspinall.

Jon Jones y su futuro cercano

El CEO de la UFC no ocultó su frustración, poniendo en duda la seriedad del peleador: "¿Qué hará él en los próximos dos meses o tres para que yo pueda confiar realmente? Ya dije que no confío en él...". La historia de las negociaciones fallidas y la inesperada retirada de Jones ha dejado una profunda herida en la relación entre el luchador y la directiva.

Jon Jones, por su parte, se muestra resignado, reconociendo que la situación está "fuera de mi control". Insiste en que su objetivo es estar listo para el evento, pero reitera que la palabra final la tiene su jefe, dejando la puerta abierta a la posibilidad de que su regreso dependa de un acuerdo que, por ahora, parece improbable.