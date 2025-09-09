Huarpe Deportivo
¿Sale del retiro? Jon Jones respondió a los rumores de su vuelta a UFC
Por Mauro Cannizzo Hace 2 horas
El futuro de Jon Jones en las artes marciales mixtas ha vuelto a ser el centro de la controversia. A pesar de haber anunciado su retiro el 22 de junio, tras frustradas negociaciones para defender su título de peso pesado contra Tom Aspinall, Jones ha reaparecido públicamente, revirtiendo su decisión. El luchador ha expresado su interés en participar en la próxima velada de UFC en la Casa Blanca, aunque la decisión final, según él, recae en el CEO de la compañía, Dana White.
Las declaraciones de Jon Jones, captadas durante los Premios VMA, contradicen su retiro. "No estoy retirado, estoy entrenando activamente 5 días a la semana y estoy en el Plan Antidopaje de la UFC...", afirmó. Jones agregó: "Estoy entrenando para el evento de la Casa Blanca, estaré listo para el evento... Pero en última instancia, la decisión final depende del jefe (Dana White)". Con estas palabras, el excampeón busca despejar las dudas sobre su situación, a pesar de que la UFC ya le concedió el cinturón indiscutido a Aspinall, quien ahora se prepara para enfrentar a Cyril Gane.
La respuesta de Dana White no se hizo esperar, y fue contundente. El CEO de la compañía se mostró profundamente escéptico sobre la participación de Jones. "No he hablado con él y no apostaría nada por él. Las probabilidades de que Jon Jones esté en la cartelera de la Casa Blanca son de una entre mil millones", declaró. La desconfianza de White se origina en las complicadas negociaciones previas. A pesar de que la compañía ofreció "cantidades exuberantes de dinero", Jones rechazó la pelea, lo que llevó a la UFC a considerar su retiro como un hecho y otorgarle el título a Aspinall.
Jon Jones y su futuro cercano
El CEO de la UFC no ocultó su frustración, poniendo en duda la seriedad del peleador: "¿Qué hará él en los próximos dos meses o tres para que yo pueda confiar realmente? Ya dije que no confío en él...". La historia de las negociaciones fallidas y la inesperada retirada de Jones ha dejado una profunda herida en la relación entre el luchador y la directiva.
Jon Jones, por su parte, se muestra resignado, reconociendo que la situación está "fuera de mi control". Insiste en que su objetivo es estar listo para el evento, pero reitera que la palabra final la tiene su jefe, dejando la puerta abierta a la posibilidad de que su regreso dependa de un acuerdo que, por ahora, parece improbable.
La Casilla Policial del Barrio Cruce de los Andes logró un importante golpe contra la delincuencia al recuperar una PlayStation 4, dos joysticks y una máquina de cortar el pelo, que habían sido sustraídos en el Barrio Las Pampas. Un menor de 17 años fue aprehendido en el acto mientras intentaba escapar con los efectos.
Allanamiento en barrio La Estación terminó con un detenido y el secuestro de más de 1.7 kg de drogas
El Departamento Drogas Ilegales (D-5), en una operación coordinada con la Unidad Fiscal Federal de San Juan y el Grupo Geras, realizó un exitoso allanamiento en el barrio La Estación de Rawson, resultando en la detención de un hombre y el secuestro de más de 1.700 gramos de marihuana y cocaína, entre otros elementos.
Protesta de empleados de la Obra Social Provincia: exigen mejoras salariales y pase a planta permanente
Cinco años después del trágico fallecimiento de Julieta Viñales, de 18 años, comenzó en San Juan el juicio oral contra el médico otorrinolaringólogo Maximiliano Babsía, acusado de homicidio culposo por mala praxis. La joven murió en marzo de 2020, días después de una operación de amígdalas, y su familia ha sostenido una incansable lucha por esclarecer las circunstancias de su deceso.
Tras pedido de DIARIO HUARPE, el Consejo de la Magistratura publicó los CV de los postulantes a Fiscal General de la Corte
San Juan ha implementado una nueva disposición para la aplicación de la vacuna contra la Fiebre Amarilla, reorganizando sus centros habilitados. A partir de ahora, el Vacunatorio Central será el único punto autorizado para su administración, debido a cambios en la distribución nacional para regiones no endémicas.