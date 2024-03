Después que el ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, en el noticiero Amanecer Informado de FM Amanecer, confirmara que el Instituto de Hidrología de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) enviara el informe que estaban esperando, en el cual se indica que “el uso de técnicas que modifican el clima (cañones y aviones) no alteran el ciclo hidrológico de la provincia”, ganaderos, ambientalistas y proteccionistas de San Juan, salieron al cruce del mismo.

“Realmente nos llama mucho la atención el poco tiempo que les llevó llegar a semejante conclusión”, dijo tajante, Miguel Fernández, productor ganadero de Valle Fértil. “Cuando a finales de enero nos reunimos en el Ministerio de Producción, el ministro, y el secretario de Ambiente, nos dijeron que el informe de la universidad que habían pedido, todavía no lo habían hecho porque los especialistas estaban de vacaciones y que recién se iban a reincorporar, a finales de febrero, principios de marzo. Es decir, la investigación la hicieron en menos de 20 días”.

Otro de los puntos en el que los ganaderos hacen foco, es en la ausencia de los investigadores de la UNSJ en el campo y territorios, donde se han visto los aviones y los cañones que rompen las tormentas.

“Por acá, ningún investigador, ni especialista de la universidad, pasó”, dijo don Carlos Romero, ganadero de Sarmiento. “Y por lo que hemos hablado con los ganaderos de Valle Fértil, 25 de Mayo y Caucete, tampoco se vieron por allá”.

Frente a esta realidad, los ganaderos se preguntan, cómo pueden llegar a determinar que los cañones y los aviones rompetormentas no modifican las tormentas, si no han hecho un estudio en los campos donde estas tecnologías se usan.

“Podrán ser muy estudiados, pero elaborar un informe desde un escritorio, no le da identidad ni seriedad a esa investigación”, expresó Fernández. “Porque, además, se sigue poniendo en duda lo que nosotros vemos en el campo y denunciamos”.

Extraño

Cabe subrayar que el informe de la UNSJ se conoce un día después que DIARIO HUARPE publicó la nota de Eldo Ávila, el referente nacional en Física de la Atmósfera, de la Universidad Nacional de Córdoba. Generando una controversia de miradas entre las dos universidades. Es que el experto cordobés, no solo aseguró que "sí se puede modificar el clima de manera artificial e intencional". Si no también, que “si se interviene mucho una tormenta, se puede inhibir la precipitación de agua y se puede disipar hasta una nube".

"Nos parece muy extraño que el informe de la Universidad de San Juan sea tan opuesto a la opinión del experto en física atmosférica de la Universidad de Córdoba. Y más, teniendo en cuenta que la de Córdoba es una de las pocas universidades del país, donde se estudian las nubes y la atmósfera", manifestó Fernández.

Miguel Fernández, ganadero de Valle Fértil.

Según los ganaderos sanjuaninos, de no tener respuestas positivas al pedido de prohibición del uso de estas tecnologías (cañones y aviones) que modifican el clima y disipan las nubes de lluvia en la provincia, se van a manifestar en las calles de cada departamento, con el apoyo de la ciudadanía.

“Ya nos han confirmado nuestros vecinos que nos van a acompañar en todo lo que hagamos”, contó Romero, “porque estos tipos, que se creen los dueños de la naturaleza (por los que intervienen las nubes), nos están afectando a todos los que vivimos en San Juan". Luego agregó, "Si no dejan llover, las plantas y los árboles se secan, los pájaros y todos los animales se mueren, y en los campos, hasta la flora silvestre, se está secando”. Y arremetió, “Alguien tiene que parar esto, por favor. El daño que están haciendo es grandísimo. Y no hay que ser estudiado para saberlo y darse cuenta”.

Carlos Romero, ganadero de Sarmiento.

En 25 de Mayo, la situación del sector ganadero ya es crítica, como en Sarmiento y Valle Fértil, que por estos días están rematando los animales (vacas, cabras y ovejas), antes de que se les mueran de sed y hambre.

"El informe de la universidad nos parece una vergüenza, una burla para todos los sanjuaninos. Porque, ya nadie puede negar que los cañones y los aviones modifican las nubes y el ciclo hidrológico de la provincia de San Juan", dijo a DIARIO HUARPE, Delmiro Agüero, ganadero de 25 de Mayo.

Dalmiro Agüero.

Ambientalistas en consonancia

Desde diferentes agrupaciones sociales que defienden el agua y el derecho animal también cuestionan el informe de la Universidad Nacional de San Juan y se solidarizan con los productores ganaderos.

Juan Godoy - Asamblea Agüita pura para San Juan

"No podemos darnos el lujo, en medio de la peor crisis hídrica de la provincia, permitirles a los grandes terratenientes que bombardeen el cielo para proteger sus cultivos, sin importar si rompen o no las tormentas que alimentan distintas aguadas de San Juan. Sobre todo, cuando de estas depende la vida de la flora, la fauna y la economía de pequeños productores ganaderos, que no tienen acceso al agua subterránea, como si lo tienen los grandes diferimientos", dijo Godoy a DIARIO HUARPE. "Es acá, donde vemos que claramente el agua está en mano de unos pocos y el Estado no hace ningún esfuerzo por proteger el ciclo hídrico, que posibilita la vida de cada uno de los habitantes de esta provincia. Ya que se promueve el uso tecnologías, como los rompetormentas, intentando legislar su utilización, basándose, solamente, en un informe exprés que el Instituto de Hidrología de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), no tuvo ni el decoro de explicar y compartir con la población que financia sus actividades".

Emilia Merino - Proteccionista animal

“Nos llama mucho la atención que el informe se ha hecho en tan poco tiempo y en medio del pedido de suspensión del uso de estas tecnologías que hizo la Defensora del Pueblo. Es decir, cómo pueden evaluar los efectos de algo que no está funcionando”, empezó diciendo Merino. “Realmente, me parece un absurdo que se diga que no afecta nada, porque intervenir una nube significa impacto, y ese impacto sí o sí genera una modificación. Es una cuestión de sentido común y no hay que ser muy instruido para darse cuenta de esto”. Luego agregó, “A las autoridades de San Juan les decimos que es evidente la falta de agua y que es evidente que por el uso de estas tecnologías que modifican las tormentas, los animales se están muriendo de sed y los ecosistemas se están alterando. Nosotros nos solidarizamos con los ganaderos afectados, y también decimos que no se regulen... que se prohíban”.

Eduardo Mirarchi, miembro del grupo social Anti Rompetormentas

“Me parece que detrás de esto hay una clara intención de favorecer a los grandes empresarios y, nuevamente, ir en contra de los ganaderos y de la población en general. A mí, particularmente como sanjuanino, me da vergüenza que nuestra Universidad haya dicho que esto no provoca ningún efecto en el ciclo hidrológico, ni el ambiente. Me parece un mamarracho. Y creo que ni siquiera se animan a ir a hacer los estudios al campo, como lo deberían haber hecho, porque tienen vergüenza de enfrentarse al sufrimiento de la gente. Por último, creo que el gobierno debe prohibir los cañones y los vuelos de aviones rompetormentas para que se dejen de joder con la naturaleza".

Dato

Los grupos sociales Fuera Rompetormentas y Anti Rompetormentas se formaron días después que se confirmó el uso de estas prácticas en San Juan. Parten del concepto básico de que el agua es vida, salud, trabajo y oportunidad de desarrollo para todas las generaciones.

"Sin agua, nada es posible. Por eso pedimos a las autoridades del gobierno provincial y nacional que hagan lo que tienen que hacer: prohibir el uso de estas tecnologías que modifican la naturaleza”, concluyó Mirarchi.