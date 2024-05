Mediante un comunicado, el Ministerio de Salud de San Juan advirtió a la comunidad sanjuanina no completar los formularios que puedan recibir por el número 40340 que no corresponde al organismo.

En los últimos días, sanjuaninos recibieron mediante el número 40340 un formulario que debía ser completado con todos los datos de la persona. De esta manera, la cartera sanitaria informaron que ese número no es el oficial del Ministerio y alertaron no brindar ningún tipo de información personal a otros números que no sean los oficiales del gobierno.

Publicidad

Ministerio de Salud de San Juan alerta a la comunidad que por ningún motivo completen los formularios que puedan recibir del número 40340, ya sea por Whatsapp o por mensaje de texto. Ese número no es un teléfono oficial del Ministerio de Salud ni del Gobierno de San Juan, detalla el comunido.

El comunicado de la cartera sanitaria publicado este viernes 24 de mayo informó la situación y lamentó cualquier confusión que esta haya podido causar. Es preocupante que un número telefónico se haya hecho pasar por el Ministerio de Salud y donde sanjuaninos completaron dicho formulario con sus datos personales a lo que podría ser una estafa telefónica.

Cabe recordar que el único canal de comunicación es el asistente virtual de Salud CiDi mediante el número de WhatsApp 264-4592201. Además, quienes deseen realizar otro trámite podrán hacerlo con el BOT implementado en la página del ministerio de salud, https://salud.sanjuan.gob.ar/. Incluso, está vigente un 0800 destinados a las atenciones en los hospitales de Rawson, Marcial Quiroga, centros de salud y hospitales departamentales.