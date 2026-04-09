La Salud Mental en San Juan atraviesa un momento de transformación estructural motivado por una realidad ineludible: el fuerte incremento de consultas. Según destacó el ministro de Salud, Amílcar Dobladez, el sistema registró un aumento del 63% en la demanda durante el último año, lo que obligó a optimizar recursos y planificar políticas a largo plazo.

En este contexto, la discusión sobre el marco normativo cobra relevancia. Noelia Villena, jefa de Salud Mental de la provincia, analizó en diálogo con Radio Sarmiento la actual Ley 26.657: "Yo creo que la ley tiene cosas muy buenas, pero hay algunas tantas que no se lograron". Villena señaló que, tras la pandemia, hubo una alta incidencia de padecimientos que sobrepasaron los sistemas a nivel mundial, lo que amerita sentarse a consensuar "reales políticas públicas" que contengan no solo al paciente, sino también a las familias.

El eje en la rehabilitación y los dispositivos intermedios

Para las autoridades, la solución no reside únicamente en la internación, la cual debe ser breve y como última instancia. El verdadero desafío se encuentra en el periodo posterior a la crisis aguda. "Donde hay que poner realmente el foco es en la rehabilitación de los padecimientos mentales, en la implementación de dispositivos intermedios", afirmó Villena.

Estos dispositivos incluyen centros de salud comunitarios, hospitales de día y de noche, y casas de medio camino, donde el usuario puede reintegrarse a la comunidad. En el caso específico de las adicciones, el Ministerio de Salud aborda la desintoxicación (fase aguda) para luego derivar al paciente a la etapa de rehabilitación. Actualmente, se estima que el 45% de las consultas en guardias están relacionadas con situaciones de consumo problemático, seguidas por cuadros de ansiedad, depresión e ideación suicida.

Mejorar el acceso: la estrategia de la "Primera Escucha"

Uno de los diagnósticos más claros de la gestión es la dificultad histórica de los ciudadanos para llegar al sistema. "El gran problema que teníamos en San Juan y en toda la Argentina es que los pacientes no pueden llegar a acceder", reconoció Villena. Para revertir esto, se implementaron equipos de "primera escucha" integrados por duplas de psicólogos y trabajadores sociales que atienden de tarde (15 a 21 hs) en nueve instituciones de la provincia para recibir la demanda espontánea.

Esta estrategia se basa en entender que la salud mental no es solo un problema sanitario, sino social, que requiere un abordaje interministerial. El plan estratégico ya ha avanzado en la capacitación masiva de más de 2.000 trabajadores de la salud y ha asistido a más de 1.500 personas en situación de crisis a través de estos nuevos dispositivos.

Casa Activa: un modelo único en el interior del país

El pilar más ambicioso de este plan es la puesta en marcha de Casa Activa en el departamento Chimbas. Este complejo habitacional contará con 130 plazas de internación destinadas a pacientes crónicos y personas con consumos problemáticos que hoy ocupan camas en hospitales de agudos.

El ministro Dobladez detalló que los procesos en este centro durarán entre 8 y 12 meses, con un enfoque integral que incorpora obligatoriamente trabajo y educación. El objetivo es que la persona salga del sistema con herramientas concretas para su reinserción. "En salud siempre falta", reconoció el ministro, pero el norte está puesto en consolidar un sistema que se anticipe a las necesidades de una población donde, se estima, la gran mayoría pasará por algún tipo de padecimiento mental en su vida debido a crisis económicas o vinculares.