La Dirección de Comercio Exterior de la provincia ha lanzado una invitación clave para el sector productivo local. Se trata del Programa de Gerenciamiento Exportador Asociativo, una iniciativa conjunta entre PromArgentina y la Fundación ICBC que busca que las pymes locales logren una inserción sostenible y potenciada en los mercados internacionales.

Este programa, que cuenta con una trayectoria de 27 años, logró vincular a más de 2.000 empresas en todo el país, conformando unos 300 grupos exportadores exitosos. El objetivo central es que las firmas puedan ampliar su oferta, mejorar la competitividad y, fundamentalmente, reducir los costos asociados al proceso de venta al exterior.

Los beneficios de la asociatividad no solo permite compartir gastos, sino que multiplica las herramientas de negociación. Entre las ventajas principales se destacan: mayor poder de comercialización, reducción de gastos: Se comparten los costos logísticos, administrativos y de promoción. Además, visibilidad institucional, aprendizaje acelerado y compras conjuntas.

Durante un periodo de 12 meses, cada grupo trabajará codo a codo con un gerente profesional en comercio exterior. Este especialista será el encargado de desarrollar y ejecutar un plan de promoción internacional basado en un calendario de actividades preestablecido.

Para ser parte de esta convocatoria, las empresas interesadas deben cumplir con ciertas pautas de trabajo asociativo. Deben estar integrados por al menos cinco empresas los grupos, eben compartir el mismo canal de ventas en el exterior y apuntar a destinos similares. A su vez, los productos deben ser iguales o complementarios dentro de un mismo rubro.

Las empresas deben postularse de manera grupal. Una vez recibidas las solicitudes, se realizará una evaluación técnica y los grupos preseleccionados serán invitados a una reunión presencial o virtual para profundizar en el potencial exportador del conjunto. Aquellos interesados deberán actuar con celeridad, ya que existe un plazo de 45 días para concretar la firma del contrato de conformación una vez seleccionados.