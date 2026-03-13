La presidenta de la Asociación Amas de Casa de San Juan, Laura Vera, expresó a DIARIO HUARPE su preocupación por los cambios en la alimentación de las familias como consecuencia de la situación económica. Según explicó, durante el verano detectaron hogares que comenzaron a reducir la cantidad de comidas diarias para poder afrontar los gastos.

“Había familias que se levantaban más tarde y hacían un desayuno-almuerzo y luego una cena, salteando una comida”, explicó.

La dirigente advirtió que estas estrategias buscan estirar el presupuesto familiar en un contexto de aumento de precios y pérdida del poder adquisitivo.

La feminización de la pobreza

Vera también señaló que en muchos casos son las mujeres quienes resignan su alimentación para garantizar que los hijos puedan comer.

“Seguimos hablando de la feminización de la pobreza, porque si alguien tiene que dejar de comer, generalmente somos las mujeres para que los hijos puedan alimentarse”, sostuvo.

Publicidad

Además, indicó que en muchos hogares se observa un mayor consumo de alimentos con alto contenido de carbohidratos y la presencia del mate como reemplazo de algunas comidas.

Impulsan un observatorio de alimentación

Ante este escenario, desde la Asociación Amas de Casa impulsan la creación de un observatorio de alimentación y nutrición en San Juan. La iniciativa busca analizar los hábitos alimentarios y generar herramientas que permitan mejorar la calidad de la dieta en los hogares.

Para llevar adelante el proyecto trabajan junto a nutricionistas, productores locales, la Universidad Nacional de San Juan y representantes del Parlamento del Mercosur.

“Queremos analizar qué comemos, por qué lo comemos y cómo en el territorio podemos ayudar a que las familias se nutran mejor en medio de la crisis”, concluyó Vera.