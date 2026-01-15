San Juan avanza con una obra energética estratégica que permitirá duplicar la capacidad de transporte eléctrico y acompañar la expansión de los parques solares. Se trata de la ampliación de las estaciones transformadoras Solar Ullum 132/33 kV y Albardón–Chimbas, interconectadas por una nueva línea de alta tensión de 132 kV que recorrerá 18 kilómetros. El proyecto, ejecutado por la estatal EPSE, atraviesa una etapa clave del cronograma con la llegada de los postes que sostendrán el tendido.

“La necesidad de esta obra surge a partir de la instalación de nuevos parques solares, que requieren una red de mayor capacidad para transportar la energía generada hacia el sistema eléctrico provincial y nacional”, explicó a DIARIO HUARPE el ingeniero Alfredo Ibazeta. También remarcó el riesgo de no ampliar a tiempo: “Si no reforzamos la red, los parques pueden producir energía, pero no hay forma de evacuarla. Eso genera cuellos de botella y limita el crecimiento”.

En la actualidad, el sistema sanjuanino cuenta con una capacidad de transporte cercana a 200 MVA. Con la obra finalizada, ese valor ascenderá a 390 MVA, lo que supone prácticamente duplicar la potencia que puede trasladarse desde los nodos de generación hacia los centros de consumo. “Pasamos casi al doble en términos de capacidad de transporte. Es una decisión alineada a la visión de San Juan como provincia renovable”, señaló Ibazeta.

El ingeniero Alfredo Ibazeta.

Según datos oficiales, la ampliación permitirá además incorporar alrededor de 180 MW de generación solar al sistema. Para el ingeniero, esa cifra representa más que un simple número técnico. “No se trata solo de megavatios. Mayor capacidad de transporte significa más disponibilidad y más estabilidad del suministro en los próximos años”, aseguró. En esa línea, destacó que la infraestructura no solo acompaña a los nuevos parques, sino que también fortalece el abastecimiento a hogares, industrias y servicios.

La obra contempla la ampliación de dos estaciones transformadoras consideradas claves por el sector eléctrico provincial. “Una es la estación donde se inyecta la energía de los parques solares; la otra es Albardón–Chimbas, que está más cerca de los centros de consumo urbano e industrial”, describió Ibazeta. Ambas quedarán vinculadas por una línea de doble terna con sesenta y una estructuras distribuidas a lo largo de su traza.

La llegada de los postes marca un punto de inflexión para el avance general. “Es un hito porque nos permite empezar el montaje de la línea con casi todos los materiales acopiados. En estos proyectos, tener los materiales a tiempo es tan importante como el trabajo en sí”, apuntó el ingeniero. Según indicó, en los primeros tres meses posteriores a la adjudicación ya se había asegurado el equipamiento necesario “para no perder ritmo”.

El plazo total de ejecución es de catorce meses y el proyecto transita su séptimo mes de obra. Actualmente, participan unos 50 trabajadores, cifra que irá en aumento conforme avance el montaje.

“La gente ve la luz prendida o el aire funcionando. Lo que no se ve es todo lo que hay detrás para que eso ocurra. Esta obra busca garantizar el desarrollo productivo y el crecimiento energético de San Juan en los próximos años”, dijo el ingeniero Ibazeta.

La ampliación del sistema también se alinea con la estrategia provincial de consolidar un polo de energía renovable y aporta una señal de previsibilidad a futuros inversores del sector solar. El Gobierno considera que el refuerzo de la red es condición indispensable para sostener la expansión fotovoltaica y asegurar que la energía que se genera efectivamente llegue al sistema provincial y nacional.

Con la obra en marcha, San Juan busca robustecer un modelo basado en energías limpias y en infraestructura capaz de soportar mayor potencia. El desafío ahora será sostener el ritmo del cronograma para que los nuevos parques solares que están en construcción puedan inyectar su producción en una red preparada para recibirla.