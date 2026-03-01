Milei en el Congreso: “Estamos saliendo del pozo”

El presidente Javier Milei inaugura este domingo 1 de marzo el 144° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, en una Asamblea Legislativa que concentra la atención política del país. El mandatario brinda su discurso de apertura del año parlamentario. "Cumplimos con todas las promesas de campañas hechas en 2025“, fue la primera frase de Milei.

“Hoy estamos aquí reunidos, en cumplimiento del artículo noventa y nueve de la Constitución Nacional, para dar cuenta del estado de la nación, iniciar un nuevo período de sesiones ordinarias de este honorable congreso nacional. Siendo la tercera inauguración de sesiones ordinarias de nuestro mandato, me gustaría invitarlos a todos a hacer memoria de dónde venimos, y así poder entender a dónde vamos y por qué este año en el congreso será tan importante. Hace tan solo dos años, Argentina estaba en una situación de crisis terminal”, dijo el presidente.

Y agregó: “La continuidad misma de nuestro guion como país estaba en juego. La herencia nos mostraba la combinación de las tres peores crisis de la historia argentina, un desequilibrio monetario que duplicaba el de la previa al de mil nueve setenta y cinco, durante el gobierno de Isabel Perón. Un banco central en quiebra, aún en peor estado que el que Raúl Alfonsín, previo a la de 1989. Y, como si todo esto fuera poco, indicadores sociales peores a los del 2001”.

“Tan solo en unas pocas semanas, lo que ha sido uno de los períodos de sesiones extraordinarias más productivas de nuestra historia, y cumpliendo con todas las promesas de campañas hechas”, continuó.

El presidente Javier Milei llegó al Congreso de la Nación acompañado por su hermana, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.