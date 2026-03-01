“Nunca antes como ahora hay un consenso tan generalizado sobre la oportunidad que representa la minería para el desarrollo argentino”. La frase es de Marian Milicic, directora de Milicic S.A., y sintetiza el clima que se respira en la PDAC 2026, la convención que organiza la Prospectors & Developers Association of Canada en el Metro Toronto Convention Centre.

En diálogo con GRUPO HUARPE, con el periodista Esteban Kenny, desde el stand argentino en Canadá, la empresaria puso el foco en el cambio de percepción que atraviesa la actividad, tanto a nivel local como internacional.

“Muchas empresas de afuera están mirando a Argentina y empresas argentinas están viendo la oportunidad para hacer negocio. Ojalá que lo que ya está empezando continúe y podamos encontrar allí desarrollo”, afirmó.

Un escenario distinto para la industria

Milicic remarcó que la minería hoy se integra a una matriz productiva más amplia. “Tenemos una economía diversificada entre industria, agro, oil y gas. La minería puede ser uno de los factores que nos permitan venderle al mundo lo que producimos y traer crecimiento para el país”, explicó.

Para la empresaria, el diferencial está en la escala de impacto. “Es un factor de una escala muy alta y para muchas provincias puede ser un factor de desarrollo clave”, sostuvo.

En un contexto global marcado por la demanda de minerales estratégicos, la PDAC funciona como termómetro del interés inversor. Allí confluyen operadoras, fondos internacionales y gobiernos que buscan consolidar proyectos en cobre, oro y otros recursos críticos.

Capital argentino y presencia en San Juan

Milicic S.A. es una compañía de capitales argentinos con 50 años de historia y 30 años de experiencia en minería. “Hemos trabajado en casi todos los proyectos de Argentina”, señaló.

La relación con San Juan es sostenida. “Hace más de 20 años que trabajamos en la provincia. Tenemos Milicic Minería radicada en San Juan desde hace 15 años y apostamos al desarrollo local”, destacó.

Actualmente, la firma cuenta con alrededor de 2.500 colaboradores en todo el país. “La construcción tiene sus ciclos, pero somos un plantel estable desde hace varios años, del orden de los 2.500 trabajadores”, detalló.

Expectativa sostenida

Milicic aseguró que la expectativa es alta, pero que el diferencial está en el consenso actual. “Nunca antes como ahora hay un acuerdo tan amplio sobre lo que la minería puede aportar”, remarcó.

En Toronto, donde se define buena parte del financiamiento global del sector, el mensaje empresarial argentino busca transformar esa coincidencia en inversiones concretas y empleo en territorio.