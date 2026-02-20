Como parte de la política de desarrollo y promoción social del Gobierno de San Juan, en marzo volverán a ponerse en marcha los operativos integrales “San Juan Cerca”, el programa que el año pasado recorrió los 19 municipios de la provincia acercando servicios esenciales a los vecinos.

Así lo confirmó el secretario de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Juan José Dubos, en diálogo con DIARIO HUARPE. “Se tiene planificado que los operativos integrales van a empezar en marzo. Va a haber un calendario como hubo el año pasado y, en principio, todos los servicios que se llevaron el año pasado van a estar”, aseguró.

El funcionario explicó que, además de mantener la oferta de prestaciones, este año se reforzarán aquellas que registraron mayor demanda. “Tratando de poner énfasis en los que más han sido requeridos por la gente”, indicó.

Entre los trámites más solicitados se encuentra la gestión del DNI y servicios vinculados al Registro Civil. “Hay determinadas cuestiones muy puntuales que, luego de la estadística sacada, son las más requeridas por la gente y esos van a ser los que más se van incluso a reforzar”, detalló Dubos.

En ese sentido, recordó que durante 2025 hubo operativos específicos para responder a la alta demanda. “Hemos tenido lugares donde era necesario volver con el tema del Registro Civil por el DNI, entonces hemos hecho algún operativo puntual de eso”, explicó.

El relevamiento territorial también permitió identificar zonas donde la asistencia debe sostenerse con mayor frecuencia. “Ha habido zonas donde se ha trabajado más que en otras. Por ejemplo, La Bebida es un lugar donde siempre es necesario volver”, señaló.

Además, adelantó que habrá intervenciones en departamentos del Gran San Juan. “Hay algunos lugares puntuales como en Rawson y en Chimbas donde vamos a trabajar”, afirmó.

El programa “San Juan Cerca” busca facilitar el acceso a trámites y servicios del Estado en barrios alejados del centro administrativo, evitando traslados y largas esperas. Con el nuevo calendario previsto para este 2026, el Ejecutivo provincial apuesta a consolidar una herramienta que, según remarcaron desde el Gobierno, tuvo alta participación vecinal el año pasado.