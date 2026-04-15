La pasión por los fierros no se detiene en la provincia. Tras el éxito del Safari tras la Sierra, el Campeonato Sanjuanino de Automovilismo de Travesía pone primera. En diálogo con DIARIO HUARPE, el director general de la prueba, Cristian Burgoa, brindó detalles de lo que será un fin de semana a puro motor y adrenalina, con una propuesta que combina competencia con más de 100 vehículos y recreación familiar.

Director General de la prueba, Cristian Burgoa. FOTO DIARIO HUARPE

El evento se realizará en conjunto con el Campeonato Sanjuanino de MX/ATV, reuniendo en un mismo fin de semana a autos todoterreno, motos enduro y cuatriciclos. El epicentro de toda la actividad será el Camping Municipal El Pinar, en Rivadavia.

La acción comenzará el sábado, cuando los autos inicien la competencia en la zona de Calle Pellegrini y Calle 5 a partir de las 13 horas. Sin embargo, el plato fuerte llegará por la noche. "A las 20 horas nos vamos a El Pinar porque tenemos un tramo nocturno. Es un especial preparado para la gente de los autos", adelantó Burgoa.

Esa noche no solo habrá ruido de escapes: el predio contará con bandas en vivo, foodtrucks y patios de comida, convirtiendo la cita deportiva en un evento social y turístico. El domingo, la actividad se trasladará íntegramente al Pinar desde las 10 horas, con el protagonismo de las motos y los cuatriciclos.

Una de las grandes noticias para los fanáticos es que el acceso a El Pinar será libre y gratuito durante todo el evento, gracias al apoyo de la municipalidad de Rivadavia. "La gente puede entrar libremente; solo recomendamos que lo hagan con precaución y nos cuidemos entre todos", remarcó el director.

Habrá presencia de más de 100 vehículos. FOTO DIARIO HUARPE.

En cuanto a la convocatoria, se espera un parque automotor importante. "Calculamos entre 50 y 60 autos todoterreno, y un número similar o superior para motos y cuatris", detalló Burgoa. Además, confirmó que llegarán pilotos de Neuquén, Mendoza, La Rioja y San Luis, lo que garantiza un alto nivel competitivo.

Este inicio marca el camino de un calendario ambicioso: tanto para los autos como para las categorías de dos ruedas y cuatriciclos, se han planificado entre 5 y 6 fechas a lo largo de todo el año en distintos puntos de San Juan.

Cronograma de actividades

Sábado 18/04

13:00 h: Competencia en zona Anchipurac.

18:00 h: Apertura de patio gastronómico y shows en El Pinar.

20:00 h: Circuito Nocturno en El Pinar.

Domingo 19/04