Publicidad
Publicidad

Huarpe Deportivo > En La Rioja

San Juan estará presente con 40 bicicrosistas en el Campeonato Argentino

Entre el viernes 10 y domingo 12 de octubre, los pilotos sanjuaninos competirán en la capital riojana en la sexta fecha del Campeonato Argentino y Open 2025 de bicicross.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Pilotos sanjuaninos de todas las categorías participarán en la sexta fecha del Campeonato Argentino de Bicicross. 

Un total de 40 pilotos sanjuaninos estarán presentes en la sexta fecha del Campeonato Argentino y Open 2025 de bicicross, que se disputará entre el viernes 10 y domingo 12 de octubre en la pista municipal de la ciudad capital de La Rioja. Entre los participantes del Club Bicicross San Juan, del Departamento Rawson, competirán mujeres y varones desde la categoría Camicletas hasta Crucero.

El evento contará con la organización de la Asociación Riojana de Bicicross, la fiscalización de la Federación Argentina de Bicicross y el apoyo del Gobierno de La Rioja, reuniendo a un total de 297 participantes de todo el país.

Publicidad

El calendario de la competencia será el siguiente: el viernes 10 se realizará la jornada de entrenamientos y prueba de pista oficial; el sábado 11, desde las 10:30 horas, se disputarán las categorías correspondientes al Campeonato Argentino; y el domingo 12, desde las 10 horas, competirán las divisionales del Open Argentino.

Este evento marca la anteúltima fecha del campeonato, que cerrará el 15 y 16 de noviembre en General Deheza, Córdoba, donde se definirán los títulos del Campeonato Argentino y Open 2025. La participación de los 40 pilotos sanjuaninos representa una oportunidad para consolidar el nivel competitivo de la provincia y fomentar la actividad deportiva en categorías de todas las edades. 

Publicidad

Listado completo con los pilotos sanjuaninos

  • Camicletas: Mireya Marin.
  • Crucero de 40 a 49 años: Marcelo Francisco López.
  • Damas de 07 y 08 años: Mía Torregrosa.
  • Damas 11 y 12 años: Umma Distefano.
  • Damas 15 o más años: Lola González.
  • Junior Women: María Agustina Crifo.
  • Escuela 06 años: Federico Recabarren y Noah Ruarte.
  • Expertos 07 años: Máximo Marin.
  • Expertos 08 años: Tiziano Frack.
  • Expertos 09 años: Juan Cruz Frack, Matías Leiva y Yutiel Miranda.
  • Expertos 10 años: Bastain Rubia.
  • Expertos 12 años: Bautista Solera.
  • Expertos 13 años: Santiago Lescura.
  • Expertos 14 años: Lucas Crifo y Bautista Quiroga.
  • Expertos 15 años: Marcos Frack.
  • Expertos 17 a 24 años: Juan Cruz Fernández y Ciro Reta.
  • Expertos 25 a 29 años: Federico Gallardo.
  • Junior Men: Lautaro Agüero y Lucas Molina.
  • Novicios 07 años: Jeremías Miranda.
  • Novicios 08 años: Lautaro Luna y Juan Cruz Mota.
  • Novicios 09 años: Luciano Allis y Teo Olmos.
  • Novicios 10 años: Teo Luna y Cayetano Oieni.
  • Novicios 11 años: Julián Recabarren.
  • Novicios 12 años: Santino Macias, Ciro Mora y Thiago Olmos.
  • Novicios 13 años: Joaquín Torres.
  • Novicios 14 años: Tomás Haro, Juan Ignacio Torregrosa y Juan José Torregrosa.
  • Novicios 15 años: Yago Ávila.
  • Novicios 16 años: Ezequiel Galat.
Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS