San Juan estará presente con 40 bicicrosistas en el Campeonato Argentino
POR REDACCIÓN
Un total de 40 pilotos sanjuaninos estarán presentes en la sexta fecha del Campeonato Argentino y Open 2025 de bicicross, que se disputará entre el viernes 10 y domingo 12 de octubre en la pista municipal de la ciudad capital de La Rioja. Entre los participantes del Club Bicicross San Juan, del Departamento Rawson, competirán mujeres y varones desde la categoría Camicletas hasta Crucero.
El evento contará con la organización de la Asociación Riojana de Bicicross, la fiscalización de la Federación Argentina de Bicicross y el apoyo del Gobierno de La Rioja, reuniendo a un total de 297 participantes de todo el país.
El calendario de la competencia será el siguiente: el viernes 10 se realizará la jornada de entrenamientos y prueba de pista oficial; el sábado 11, desde las 10:30 horas, se disputarán las categorías correspondientes al Campeonato Argentino; y el domingo 12, desde las 10 horas, competirán las divisionales del Open Argentino.
Este evento marca la anteúltima fecha del campeonato, que cerrará el 15 y 16 de noviembre en General Deheza, Córdoba, donde se definirán los títulos del Campeonato Argentino y Open 2025. La participación de los 40 pilotos sanjuaninos representa una oportunidad para consolidar el nivel competitivo de la provincia y fomentar la actividad deportiva en categorías de todas las edades.
Listado completo con los pilotos sanjuaninos
- Camicletas: Mireya Marin.
- Crucero de 40 a 49 años: Marcelo Francisco López.
- Damas de 07 y 08 años: Mía Torregrosa.
- Damas 11 y 12 años: Umma Distefano.
- Damas 15 o más años: Lola González.
- Junior Women: María Agustina Crifo.
- Escuela 06 años: Federico Recabarren y Noah Ruarte.
- Expertos 07 años: Máximo Marin.
- Expertos 08 años: Tiziano Frack.
- Expertos 09 años: Juan Cruz Frack, Matías Leiva y Yutiel Miranda.
- Expertos 10 años: Bastain Rubia.
- Expertos 12 años: Bautista Solera.
- Expertos 13 años: Santiago Lescura.
- Expertos 14 años: Lucas Crifo y Bautista Quiroga.
- Expertos 15 años: Marcos Frack.
- Expertos 17 a 24 años: Juan Cruz Fernández y Ciro Reta.
- Expertos 25 a 29 años: Federico Gallardo.
- Junior Men: Lautaro Agüero y Lucas Molina.
- Novicios 07 años: Jeremías Miranda.
- Novicios 08 años: Lautaro Luna y Juan Cruz Mota.
- Novicios 09 años: Luciano Allis y Teo Olmos.
- Novicios 10 años: Teo Luna y Cayetano Oieni.
- Novicios 11 años: Julián Recabarren.
- Novicios 12 años: Santino Macias, Ciro Mora y Thiago Olmos.
- Novicios 13 años: Joaquín Torres.
- Novicios 14 años: Tomás Haro, Juan Ignacio Torregrosa y Juan José Torregrosa.
- Novicios 15 años: Yago Ávila.
- Novicios 16 años: Ezequiel Galat.
