Un total de 40 pilotos sanjuaninos estarán presentes en la sexta fecha del Campeonato Argentino y Open 2025 de bicicross, que se disputará entre el viernes 10 y domingo 12 de octubre en la pista municipal de la ciudad capital de La Rioja. Entre los participantes del Club Bicicross San Juan, del Departamento Rawson, competirán mujeres y varones desde la categoría Camicletas hasta Crucero.

El evento contará con la organización de la Asociación Riojana de Bicicross, la fiscalización de la Federación Argentina de Bicicross y el apoyo del Gobierno de La Rioja, reuniendo a un total de 297 participantes de todo el país.

El calendario de la competencia será el siguiente: el viernes 10 se realizará la jornada de entrenamientos y prueba de pista oficial; el sábado 11, desde las 10:30 horas, se disputarán las categorías correspondientes al Campeonato Argentino; y el domingo 12, desde las 10 horas, competirán las divisionales del Open Argentino.

Este evento marca la anteúltima fecha del campeonato, que cerrará el 15 y 16 de noviembre en General Deheza, Córdoba, donde se definirán los títulos del Campeonato Argentino y Open 2025. La participación de los 40 pilotos sanjuaninos representa una oportunidad para consolidar el nivel competitivo de la provincia y fomentar la actividad deportiva en categorías de todas las edades.

Listado completo con los pilotos sanjuaninos