San Juan se prepara para vivir un fin de semana a puro judo. Desde este viernes y hasta el domingo, el estadio Aldo Cantoni será sede del Torneo Clausura Nacional de Judo, el certamen que marca el cierre de la temporada competitiva a nivel nacional. Participarán más de cien judocas de distintas categorías y edades, representando a provincias de todo el país.

El presidente de la Federación Argentina de Judo, Luis Meritello, expresó a DIARIO HUARPE su satisfacción por la realización del evento en la provincia cuyana. “Estamos muy contentos de poder celebrar este cierre del año deportivo en San Juan. Contaremos con la presencia de competidores desde las categorías infantiles hasta los cinturones negros, que serán el plato fuerte de las jornadas”, señaló.

Según detalló, las competencias se desarrollarán “el viernes y sábado desde las 8:30 hasta las 21 horas de manera continua, y el domingo desde las 8:30 hasta las 16”. Además, destacó que “habrá representantes de todas las provincias, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, lo que demuestra el crecimiento y la federalización del judo argentino”.

Meritello remarcó que el acceso al público será libre y gratuito: “El torneo se realizará íntegramente en el Cantoni y no se cobrará entrada, porque queremos que la comunidad sanjuanina pueda acompañar y disfrutar de este espectáculo deportivo”.

El dirigente explicó que este certamen es uno de los dos grandes eventos nacionales del calendario. “En Argentina se disputan dos torneos principales: la Apertura, que se realizó en mayo en Santiago del Estero, y el Clausura, que es este de San Juan. Con esto cerramos la temporada nacional, aunque todavía quedan algunos encuentros regionales y talleres en otras provincias”, precisó.

En cuanto al rendimiento de los deportistas locales, Meritello fue optimista. “San Juan tiene judocas de gran nivel, que siempre logran buenos resultados. En la apertura obtuvimos dos campeones nacionales, tres subcampeones y varios terceros puestos. Esperamos que ahora podamos repetir o incluso mejorar esos logros”, concluyó.