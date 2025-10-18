Una vez más, la provincia de San Juan se sumó a la concientización sobre la lucha contra el cáncer de mama y desarrolló la tradicional Caminata Rosa. El evento, catalogado como la XIII Caminata de Concientización, tuvo lugar el 18 de octubre de 2025 y logró reunir a las "guerreras que superaron esta difícil enfermedad" y a los familiares de quienes fallecieron durante esta batalla.

La concentración se llevó a cabo en el Estadio Aldo Cantoni y las calles de la Capital se convirtieron en el escenario predilecto para la gran marea rosa.

Publicidad

El encuentro comenzó formalmente a las 11:00 horas, cuando se dio la cuenta regresiva para el inicio de la caminata. Previamente, Karina Palacios fue la encargada de la entrada en calor, utilizando su carisma para preparar a los participantes.

La presentación oficial de la XIII Caminata de Concientización se había realizado días antes. En aquel acto estuvieron presentes importantes autoridades provinciales y del sector privado.

Publicidad

Entre ellas, participaron el gobernador Marcelo Orrego, la intendente de la Capital, Susana Laciar; el ministro de Salud, Amilcar Dobladez y el presidente del Sanatorio Argentino, Carlos Buteler.

Durante la presentación, el gobernador Marcelo Orrego se refirió a la importancia del evento, destacando que para él, la caminata "trasciende lo deportivo". Orrego afirmó que es "un acto de amor, compromiso y esperanza".

Publicidad

El mandatario también hizo hincapié en la necesidad de la prevención. Subrayó que la "detección temprana y la prevención del cáncer de mama son fundamentales", e insistió en que trabajando "juntos, lo público y lo privado, podemos llegar a más mujeres y generar conciencia”.