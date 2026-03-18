San Patricio: mitos y verdades de la fiesta verde que nació azul

Cada 17 de marzo, el planeta se tiñe de verde para celebrar el Día de San Patricio, una festividad que evolucionó de una conmemoración religiosa tranquila a un fenómeno cultural global.

Pese a ser el santo patrono de Irlanda, Patricio nació en Britania alrededor del siglo IV, llegando a la isla primero como esclavo y retornando años más tarde en su rol de misionero cristiano.

Aunque hoy el verde es omnipresente, durante siglos el color vinculado a esta figura fue el azul, tono que cambió con el tiempo para asociarse al paisaje irlandés y al símbolo del trébol.

Existen mitos muy arraigados, como la supuesta expulsión de serpientes de la isla por parte del santo; sin embargo, los científicos sostienen que nunca hubo estos reptiles en Irlanda debido a su aislamiento geográfico y su clima.

La transformación de la fecha en una celebración masiva tampoco se originó en tierras irlandesas, sino en Estados Unidos por iniciativa de inmigrantes que buscaban celebrar su identidad. De hecho, por mucho tiempo los pubs en Irlanda tenían prohibido abrir durante esta jornada por ser un día de precepto religioso.

Incluso la gastronomía y la bebida típica han mutado con la migración. La popular cerveza verde es una invención estadounidense moderna, al igual que el consumo de corned beef con repollo, que reemplazó al tradicional bacon o cordero con col de la isla.

Actualmente, la escala del festejo es masiva: se sirven millones de pintas de Guinness en un solo día y monumentos, e incluso ríos de todo el mundo, se iluminan o tiñen de verde para sumarse a la tradición.