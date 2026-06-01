La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue recibida este lunes por el Papa León XIV en una audiencia privada en el Vaticano. El encuentro, que tuvo lugar en el marco del Encuentro Internacional “Mapas de esperanza para una agenda educativa regional: salud mental, tecnologías digitales y educación”, sirvió como punto culminante de una gira oficial por Italia que la funcionaria argentina lleva adelante desde hace días.

Durante la audiencia, Pettovello saludó y se fotografió con el Pontífice, en medio de las fuertes expectativas por una posible visita de León XIV a la Argentina, la cual, según estimaciones del presidente Javier Milei, podría concretarse hacia noviembre de este año.

Agenda de alto nivel y denuncias

La visita de la ministra no se limitó al ámbito educativo. Pettovello mantuvo conversaciones clave con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, y se reunió con el cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.

En el encuentro con Czerny, considerado una pieza fundamental en el esquema del Papa, la ministra no solo abordó políticas de gestión, sino que entregó un informe detallado sobre las políticas sociales implementadas por el gobierno de Milei. Además, presentó un documento titulado “Museo de la Corrupción”, donde se exponen irregularidades, sobreprecios y causas judiciales vinculadas al manejo de programas sociales durante administraciones anteriores.

Cooperación y tecnología

La agenda de la titular de Capital Humano fue exhaustiva. Previo a su encuentro con el Santo Padre, la ministra participó del “Encuentro de Alto Nivel OEI-Santa Sede”, donde intercambió experiencias con sus pares de Educación de diversos países iberoamericanos. Asimismo, mantuvo una reunión con Josef Blotz, Gran Hospitalario de la Orden de Malta, para coordinar proyectos de cooperación humanitaria y formación profesional en nuestro país.

El periplo italiano de Pettovello incluyó además actividades técnicas, como su visita junto al ministro de Educación de Italia, Giuseppe Valditara, a centros de educación para adultos y al ITS Academy Digital Lazio. Con este despliegue, la funcionaria argentina buscó fortalecer la cooperación en temas cruciales como la inteligencia artificial aplicada a la educación, la salud mental y la transparencia en la gestión de programas sociales.