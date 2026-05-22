Sanjuaninos podrán postular a becas de investigación en la Universidad de Pavía, Italia

El Ministerio de Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales y la Dirección de Integración y Desarrollo Regional, informa que se encuentra abierta la convocatoria para las Becas CICOPS 2027 de la Universidad de Pavía, Italia. La iniciativa está destinada a docentes universitarios, investigadores, profesores y personal técnico vinculados a instituciones de educación superior, centros de investigación, organismos internacionales o entidades gubernamentales que deseen realizar estancias de investigación en la reconocida casa de estudios italiana.

La propuesta ofrece la posibilidad de desarrollar una estancia de investigación de entre 4 y 12 semanas en Italia, promoviendo el intercambio académico, la cooperación internacional y el fortalecimiento de capacidades científicas y profesionales. La difusión de esta convocatoria se realiza de manera articulada con la Universidad Nacional de San Juan, con el objetivo de acercar oportunidades de formación e intercambio académico internacional a los profesionales de la provincia.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 10 de junio de 2026, mientras que los resultados serán anunciados el 20 de julio de 2026. En total se otorgarán ocho becas.

Áreas de investigación

Las becas están orientadas a proyectos vinculados con tres grandes campos del conocimiento. En Ciencia y Tecnología se incluyen Química, Física, Matemáticas, Ingeniería Eléctrica, Informática, Ciencias de la Tierra y del Ambiente, Ciencias Farmacéuticas y disciplinas afines. En Ciencias de la Vida y la Salud se contemplan Biología, Medicina Molecular, Neurociencias, Ciencias del Comportamiento, Salud Pública, Medicina Forense y áreas relacionadas. En Ciencias Sociales y Humanidades se abarcan Economía, Derecho, Administración, Ciencias Políticas y Sociales, Humanidades, Patrimonio Cultural y campos afines.

Requisitos para postular

Los interesados deberán ser ciudadanos de países clasificados por el Banco Mundial como de ingresos bajos, medios bajos o medios altos. También deberán contar con al menos dos años de experiencia profesional en una institución reconocida, estar afiliados actualmente a una universidad, instituto de investigación u organismo elegible, y no encontrarse cursando programas de doctorado ni estudios en instituciones italianas al momento de la postulación.

Beneficios de la beca

Las personas seleccionadas accederán a pasajes aéreos internacionales de ida y vuelta, un estipendio de 150 euros brutos por semana, comidas durante la estancia y cobertura sanitaria integral. Además, la experiencia permitirá desarrollar investigaciones en un entorno académico de excelencia, acceder a infraestructura científica de primer nivel, generar redes internacionales de colaboración y fortalecer el perfil profesional para futuras convocatorias y proyectos.

Cómo realizar la inscripción

El proceso de postulación consta de tres etapas. Primero, el interesado debe identificar un profesor anfitrión en la Universidad de Pavía, contactar al docente o investigador de interés, presentar una propuesta de investigación y currículum vitae, y solicitar una carta formal de invitación para desarrollar la estancia. Segundo, debe reunir la documentación requerida: currículum vitae actualizado y la carta de invitación emitida por el profesor anfitrión. Tercero, debe completar la solicitud online a través del formulario oficial del programa CICOPS.

Por consultas adicionales, los interesados pueden comunicarse con la Dirección de Integración y Desarrollo Regional a través del correo [email protected]. Asimismo, se solicita a quienes presenten su postulación informar dicha gestión mediante ese mismo correo electrónico. También se encuentra disponible para consultas el correo del área de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Secretaría de Posgrado y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de San Juan: [email protected].