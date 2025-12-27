Un hombre recién liberado de la Comisaría 5° de Santa Lucía protagonizó un intento de robo en un café ubicado sobre Hipólito Yrigoyen, en pleno corazón de la plaza local. El hecho ocurrió el 25 de diciembre alrededor de las 19:00, cuando el sujeto intentó cortar la ventana de seguridad del comercio con un alambre, buscando ingresar al interior. Tras el intento de robo, el acusado pasará más de nueve años en el Servicio Penitenciario Provincial.

Según fuentes policiales, la maniobra fue advertida por un vecino, que dio aviso al 911 y al propietario del local. Este último persiguió al acusado a pie por unos 150 metros hasta lograr detenerlo, mientras la policía formalizaba la aprehensión. Las luces del café, que había retirado, fueron recuperadas, pero el alambre usado en el intento de hurto no fue hallado.

El imputado fue condenado mediante juicio abreviado a 2 meses de prisión efectiva por el nuevo hecho, y la sentencia se unificó con una condena anterior de 9 años y 4 meses, quedando con una pena total de 9 años y 6 meses de cumplimiento efectivo. La decisión incluyó la declaración de reincidencia y prisión preventiva, reflejando la gravedad de su comportamiento recurrente.

El caso evidencia cómo la reincidencia delictiva puede representar un riesgo inmediato para los comercios y vecinos, incluso tras la salida de un detenido del sistema penitenciario.