Scaloni recibió el 2026 en la vereda de su casa junto a sus padres en Pujato

En la antesala de un 2026 marcado por la actividad de la Selección Argentina y la disputa del Mundial, Lionel Scaloni optó por la sencillez de su pueblo natal, Pujato, para recibir el nuevo año.

El entrenador fue captado en un clima de total relajación, sentado en la vereda junto a sus padres mientras participaba de la tradicional caravana con la que los vecinos de la localidad santafesina despiden el ciclo. Sobre esta escena, el portal Pujato Digital aclaró con naturalidad: “En Pujato todos los años se reciben con una caravana y cuando el DT está, pasan a saludarlo”.

Esta celebración íntima y alejada de los flashes contrastó con los festejos más ruidosos de algunos de sus futbolistas, como es el caso de Emiliano “Dibu” Martínez, quien encabezó una multitudinaria reunión familiar. Además de compartir tiempo con su círculo cercano, Scaloni dedicó parte de su estadía en el país a su pasión por el ciclismo, completando un exigente recorrido en las sierras de Córdoba, en la zona de San Clemente.

Según los datos compartidos por el especialista Lito Oviedo, la travesía del director técnico consistió en 95,4 kilómetros con un desnivel positivo de 1.468 metros, alcanzando una velocidad promedio de 31 km/h. El entrenamiento demandó poco más de tres horas bajo altas temperaturas. Asimismo, durante su descanso, el DT también se hizo presente en una carrera de karting en Rosario.