La gala de los Premios Oscar 2026 se celebrará bajo estrictas medidas de seguridad luego de que el FBI advirtiera a las autoridades de California sobre un posible plan de ataque vinculado a Irán en territorio estadounidense. La alerta llevó a reforzar los operativos de protección en torno al Dolby Theatre de Hollywood, donde se realizará la ceremonia.

Según el informe difundido por la agencia federal, Irán habría evaluado la posibilidad de realizar un “ataque sorpresa” mediante drones lanzados desde una embarcación en el océano, con potenciales objetivos en la costa oeste de Estados Unidos. El boletín no menciona blancos específicos ni confirma que exista un plan en marcha, pero motivó a las autoridades a tomar medidas preventivas.

Frente a este escenario, el operativo de seguridad para la ceremonia incluirá agentes policiales, unidades especiales, drones de vigilancia, perros detectores de explosivos y alrededor de mil guardias privados, además de un perímetro de seguridad ampliado alrededor del teatro.

La advertencia surge en un contexto de tensión internacional por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, lo que elevó los niveles de alerta en territorio estadounidense ante eventuales represalias.

Publicidad

Pese a la preocupación, las autoridades estadounidenses aclararon que no existe una amenaza inmediata ni evidencia concreta de un ataque inminente, aunque insistieron en que se mantendrán en vigilancia permanente durante el evento.

Desde la organización de los Oscar señalaron que la seguridad es una prioridad y que el objetivo es garantizar que la ceremonia se desarrolle con normalidad mientras las fuerzas de seguridad coordinan el operativo para proteger a las celebridades, invitados y al público que seguirá el evento.