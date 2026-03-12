Un grave accidente de tránsito sacudió a la provincia de Santa Fe este jueves por la mañana, cuando dos camionetas chocaron de frente en la Ruta Provincial 14, a la altura del kilómetro 54, entre las localidades de Bigand y Villa Mugueta. El impacto dejó dos personas fallecidas y al menos cuatro heridos.

Según las primeras informaciones, las víctimas fatales viajaban en uno de los vehículos involucrados, mientras que los otros ocupantes resultaron con heridas de diversa consideración y fueron trasladados a centros de salud de la región.

Los equipos de emergencia, bomberos voluntarios y personal médico trabajaron en el lugar para rescatar a los ocupantes y asistir a los heridos, mientras efectivos policiales de la Comisaría 13ª de Villa Mugueta coordinaron el operativo en la zona.

Las primeras pericias indicaron que ambas camionetas terminaron completamente destruidas tras el fuerte impacto. De acuerdo con los rescatistas que participaron del operativo, varios de los ocupantes debieron ser trasladados con urgencia a hospitales cercanos debido a la gravedad de las lesiones.

Uno de los factores que podría haber influido en el siniestro es la presencia de una densa niebla al momento del choque, lo que reducía notablemente la visibilidad en la ruta. No obstante, las autoridades aclararon que las causas del accidente todavía están bajo investigación.

Debido al operativo de rescate y al trabajo de los peritos, el tránsito permaneció cortado durante varias horas, mientras la Agencia Provincial de Seguridad Vial implementó desvíos hacia la Ruta Nacional 33 para evitar congestionamientos.

La fiscalía interviniente continúa con las tareas para reconstruir la mecánica del hecho y determinar cómo se produjo el choque frontal que terminó en tragedia. Hasta el momento no se difundieron las identidades de las víctimas fatales.