Un informe sobre la actividad de los diputados nacionales durante el período legislativo 2025 dejó un dato llamativo en la representación de Chaco en el Congreso: un legislador libertario solo pronunció tres palabras en el recinto a lo largo de todo el año parlamentario.

El relevamiento, elaborado por una consultora chaqueña, analizó las intervenciones registradas en la Cámara de Diputados y evidenció una fuerte diferencia entre los representantes de esa provincia. Mientras algunos legisladores tuvieron una participación activa en los debates, otros prácticamente no tomaron la palabra durante las sesiones.

En el extremo opuesto aparece Aldo Leiva, diputado de Unión por la Patria, quien acumuló 8.376 palabras en el recinto, ubicándose en el puesto 36 del ranking general entre los 257 legisladores nacionales.

El segundo representante chaqueño con mayor nivel de participación fue Juan Manuel Pedrini, también de Unión por la Patria, con 4.293 palabras, lo que lo posicionó en el puesto 73 del listado general de intervenciones parlamentarias.

La comparación generó cuestionamientos y abrió un debate sobre el rol de los legisladores y el nivel de participación en el Congreso. Para algunos analistas políticos, la escasa intervención pública de ciertos diputados puede responder a estrategias parlamentarias o a la dinámica interna de los bloques, aunque también suele ser interpretada como falta de protagonismo en el debate legislativo.

El informe volvió a poner el foco en cómo se mide la actividad legislativa, un aspecto que no solo incluye la cantidad de palabras pronunciadas en el recinto, sino también la presentación de proyectos, el trabajo en comisiones y la participación en negociaciones políticas.