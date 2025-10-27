Un fatal accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del domingo en Misiones culminó con nueve personas fallecidas y 29 heridas, luego de que un colectivo de la empresa Sol del Norte colisionara con un automóvil y cayera a un arroyo. El siniestro tuvo lugar alrededor de las 4.30 horas sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 892, en un tramo que cruza el arroyo Yazá.

La investigación del caso tomó un nuevo giro tras conocerse un audio enviado minutos antes del accidente por Rafael Ortiz, conductor del Ford Focus involucrado en la colisión. En el mensaje de voz, el hombre de 34 años manifestaba: "Estoy volviendo a 180, 190... recién mordí la banquina, casi me pegué un palo". Este registro sonoro será analizado por la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas como parte de las pericias técnicas.

Según la reconstrucción preliminar, el automóvil habría invadido el carril contrario, provocando el choque frontal con el colectivo que transportaba aproximadamente 50 pasajeros desde la ciudad de Oberá. La violencia del impacto causó que el vehículo de transporte público perforara el guardarraíl del puente y descendiera hasta el cauce del arroyo, mientras que el Ford Focus quedó completamente destruido en la banquina.

Entre las víctimas fatales se identifican cuatro estudiantes de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones. Los 29 heridos, cuyas edades oscilan entre 5 y 67 años, fueron trasladados a centros asistenciales de Oberá, Campo Viera y Posadas. Actualmente, 14 personas permanecen hospitalizadas, algunas en estado de gravedad.

Las autoridades aguardan los resultados de los estudios de alcoholemia para determinar si el conductor del automóvil manejaba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente. La tragedia ha conmocionado a la comunidad de Misiones y generado intenso debate sobre la seguridad vial en la región.