Las acciones del fondo Burford Capital, que financió el juicio contra la Argentina por la expropiación de YPF, se desplomaron más de un 40% en las bolsas de Nueva York y Londres tras conocerse un fallo clave de la Justicia de Estados Unidos favorable al país.

El derrumbe se produjo luego de que la Corte de Apelaciones revocara la sentencia de primera instancia que obligaba a la Argentina a pagar más de US$16.000 millones, monto que incluso había superado los US$18.000 millones con intereses. Esa decisión dejó al fondo sin la posibilidad de obtener una ganancia millonaria por el litigio.

En la jornada, las acciones de Burford pasaron de cotizar cerca de US$7,75 a cerrar en torno a US$4,14 en Nueva York, lo que representó una caída del 47,1%. En paralelo, en la Bolsa de Londres el retroceso fue superior al 42%.

El fondo había financiado la demanda iniciada por accionistas minoritarios de YPF, como Petersen Energía y Eton Park, que reclamaban no haber recibido el mismo trato que Repsol durante la expropiación de 2012. A cambio del financiamiento, Burford esperaba quedarse con una porción significativa de la eventual indemnización.

Incluso, en su último balance, la firma había anticipado a sus inversores que los activos vinculados al caso YPF podrían generar recuperaciones por más de US$1.000 millones. Sin embargo, el revés judicial modificó por completo ese escenario.

En contraste, el fallo tuvo un impacto positivo en los activos argentinos. Las acciones de YPF subieron en Wall Street y llegaron a superar los US$46, niveles que no alcanzaban desde antes de la expropiación, con subas que rondaron entre el 3% y más del 6% durante la jornada.

La decisión judicial representa un alivio significativo para la Argentina, ya que despeja el principal riesgo financiero que enfrentaba en el exterior, aunque el caso aún podría tener instancias de apelación.