Se filtraron chats del árbitro Luis Lobo Medina y Toviggino sobre partidos arreglados

La filtración de conversaciones privadas ha puesto bajo la lupa al árbitro Luis Lobo Medina y al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Los mensajes, difundidos por Juan Pablo Beacon, sugieren que el juez solicitaba dinero a cambio de dirigir encuentros específicos para favorecer a Tigre.

Beacon, quien fue mano derecha de Toviggino y hoy es investigado por lavado de dinero en una causa que involucra a Sur Finanzas y la compra de una mansión en Pilar, se perfila como un imputado colaborador tras distanciarse del dirigente el año pasado.

El material incluye registros del 12 de octubre de 2021, fecha en la que Tigre empató 3-3 ante Mitre y Lobo Medina admitió que “laburé una banda. Jugó mal Tigre”. Ante esto, su interlocutor le aseguró que “dejaste todo hermano, tranquilo que esas cosas se ven. Mi amigo está muy conforme”.

La trama también revela que Toviggino consultó previamente a Beacon si podían cubrir un pedido económico del juez al escribir “me pide 400 Lobito, ¿Llegamos?”, poco antes de concretar una reunión en su oficina.

Beacon aparece además en un video contando grandes sumas de dinero supuestamente destinadas al dirigente de la asociación. Ante estos hechos, el diputado Facundo Del Gaiso anunció que denunciará al árbitro este viernes porque “los árbitros van a tener que explicar a la Justicia este escándalo” y sostuvo que los arbitrajes “arreglados tienen que investigarse”.

El legislador manifestó sus dudas sobre si estos sucesos son “parte de una estafa, un negocio del juego on-line o del accionar mafioso”, esperando que la situación se detenga antes de una tragedia.

Lobo Medina ya había protagonizado polémicas a inicios de 2025 durante un partido entre Barracas Central y Banfield, donde convalidó un gol en posición adelantada e ignoró un penal claro.

Aunque el presidente del club del sur inicialmente criticó con dureza la gestión de la AFA y sus arbitrajes, terminó retractándose tras sufrir reiterados cobros adversos en las fechas siguientes.