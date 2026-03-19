Se filtró el nombre y ya se sabe quién ganó MasterChef 2026

La gran final de MasterChef Celebrity Argentina 2026 se define este jueves 19 entre Ian Lucas y Sofi "La Reini" Gonet, quienes llegaron al duelo definitivo tras meses de competencia.

Rodrigo Lussich ya había anticipado en Intrusos este mano a mano que dejó en el camino a figuras como Emilia Attias —mientras el Turco Naim reaccionaba con un "me cagaste" tras su separación—, Marixa Balli, el Turco Husaín y Maxi López. Durante la despedida del exfutbolista, Wanda Nara confesó conmovida: "Muchas veces dije: 'Uy, si esto sale mal, me va a odiar para siempre'. Estuve muy contenta de todo lo que viviste acá".

La definición ocurre en una jornada cargada de noticias: desde los 900 goles de Messi, el sorteo de la Libertadores con Boca como cabeza de serie y la Alerta Sofía, hasta el ataque a Irán, el precio del dólar y los resultados del Loto y Quini 6.

Previamente, Evangelina Anderson y Agustín "Cachete" Sierra fueron los últimos eliminados por el jurado que integran Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis. Tras su salida, el actor Sierra lamentó: "Estamos fuera de la copa. Una jornada tristísima".

Por su parte, Anderson, envuelta en rumores de un romance oculto revelado por Yanina Latorre y la confirmación de por qué el cantante de 26 años no se enamoró de ella, expresó: "Quiero que sepan que esta etapa la voy a guardar en el baúl de los recuerdos más lindos de mi vida. Me emociono porque realmente me hizo muy bien estar acá. Conocí gente maravillosa e hicieron que una etapa muy difícil de mi vida se convirtiera en felicidad y diversión".

El clima mediático se completa con Fabián Vena confesando sobre su enfermedad que “tuve situaciones horribles”, Barack Obama asegurando que "sí, los extraterrestres son reales", y el video de Karina Milei empujando a Victoria Villarruel.

Mientras rige una alerta por granizo, se procesó a nueve hombres por trata en Recoleta, un ladrón escapó en monopatín con u$s400.000 y María Soledad Nívoli afirmó que "la búsqueda familiar se cerró" tras identificar restos de su padre.

En este contexto, Ángel de Brito filtró en LAM: "Todo mal entre Evangelina y el ganador de MasterChef", aclarando luego que el joven "es mi candidato". La gala inicia a las 21:30 y el nombre del campeón, surgido de uno de los dos finales grabados, se conocerá a las 22:10, antes de Gran Hermano. De fondo, Bill Clinton negó bajo juramento haber visitado la isla de Epstein.