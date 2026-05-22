Se hizo pasar por policía, le robó a un joven y le disparó cuando intentó huir

En la madrugada del último jueves, lo que parecía un control policial de rutina terminó en una pesadilla para un joven de 24 años en Rawson. Cerca de las cinco de la mañana, Godoy caminaba por el cruce de las calles Zapiola y Lima cuando fue interceptado por un hombre que se desplazaba en una motocicleta Yamaha FZ 150.

El sujeto, que aparentaba estar uniformado, le aseguró que era un efectivo de la fuerza y comenzó a requisarlo frente a la mirada de la víctima, quien en un primer momento no sospechó del engaño.

Durante el falso procedimiento, el delincuente aprovechó para sustraerle el teléfono celular y darse a la fuga rápidamente. Sin embargo, la tensión aumentó minutos después cuando el damnificado salió en busca de auxilio.

Al llegar a la zona de Zonda y Lima, Godoy volvió a toparse con el supuesto uniformado. Al verse descubierto por el joven que acababa de asaltar, el agresor le gritó "Andate de acá" para amedrentarlo.

La situación se tornó aún más violenta cuando el motociclista efectuó un disparo al aire antes de desaparecer definitivamente de la escena. Tras dar aviso a un patrullero que recorría la zona, los efectivos policiales realizaron una inspección en el lugar y hallaron una vaina servida que sería de calibre nueve milímetros.

Un testigo que se encontraba en las inmediaciones ratificó la versión de la víctima al declarar que vio al hombre con apariencia de policía y escuchó claramente la detonación del arma de fuego.