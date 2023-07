Los sanjuaninos tendrán oportunidad de vivir este domingo una feria única e innovadora. En el Complejo Cultural y Deportivo La Superiora se hará la Expo Hobbies que reúne a gamers, coleccionistas, jugadores de juegos de mesa, entre otros, en un mismo lugar. Se trata de un evento dedicado a los hobbistas de la provincia que tendrá lugar el 16 de julio, en horario de 15 a 21 horas y la entrada costará $1.000.

La iniciativa comenzó en el año 2018 cuando Alberto Corrales, organizador del evento y quien conduce el programa JugaTitan, vio la necesidad de reunir a los coleccionistas en un mismo espacio. "Yo siempre les hacía entrevistas a todos los hobbyistas. Iba a una comunidad, me juntaba con ellos y siempre me decían que querían hacer una expo, pero que no la concretaban por falta de tiempo. Entonces, un día les propuse organizar una feria y que ellos se encargaran de colocar las objetos y elementos para mostrar. Así nació la primera expo”, dijo Corrales.

La segunda edición se hizo en el 2022 y este domingo 16 de julio se realizará la tercera con una propuesta que promete sorprender al público. Corrales contó que habrá un salón especial para gamers, PlayStation, juegos de mesa como ajedrez y exposiciones de figuras coleccionables, de autitos a escala y de aviones. “Tenemos PlayStation 4, PlayStation 5, casco de realidad virtual y simuladores de auto”, manifestó.

“Además, contaremos con un stand donde vamos a tener antigüedades como máquinas de escribir, teléfonos públicos viejos, videocaseteras y todo ese tipo de objetos del pasado”, continuó.

Cabe destacar que la entrada cuesta $1.000 y habrá puestos de food trucks y bebidas para tomar mientras se juegan partidas de videojuegos o se disfruta de la increíble exposición de hobbies.