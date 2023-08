Sebastián Battaglia se defendió tras los refuerzos que llegaron a Boca

Tras la eliminación de Boca en los octavos de final de la Copa Libertadores del año pasado, se dieron sucesos que llevaron a Sebastián Battaglia a dejar su cargo. A pesar de sus éxitos en la Copa Argentina en 2021 y en la Copa de la Liga en 2022, una declaración del ex mediocampista sobre la carencia de refuerzos resultó ser el punto de quiebre. No sólo la derrota ante Corinthians fue considerada en esta decisión, sino también la reacción del Consejo de Fútbol (CDF), liderado por Juan Román Riquelme, quien no pasó por alto las palabras del exmediocampista.

Ante eso, se procedió a poner fin al vínculo laboral con Sebastián. Este lunes, durante una entrevista con ESPN F9, Battaglia se refirió al Boca Juniors que él dirigió y los que estuvieron a cargo de sus sucesores, Hugo Ibarra y Jorge Almirón, actual DT: “Puedo hablar de mi equipo y de lo que buscaba yo como equipo dentro de la cancha. Queríamos un equipo corto, en el que los centrales tenían que estar en la mitad de la cancha, achicar, presionar”.

“Vimos que lo íbamos logrando y, por ejemplo, en el partido contra Tigre (final de la Copa de la Liga), o mismo con Corinthians, el Deportivo Cali, Defensa y Justicia, en varios partidos vimos eso de presionar, de estar en la mitad de cancha. El de Hugo ha tenido muy buenos partidos también, pero no fue variando mucho. Con Almirón ha tenido muchos cambios. Ha tenido un mercado de pases en el que Boca ha incorporado bien, con jugadores que le pueden dar mucho rédito en este tiempo por los nombres porque son muy buenos jugadores”, agregó Battaglia.

Más declaraciones de Sebastián Battaglia

Por otra parte, Battaglia afirmó: “En su momento se me castigó demasiado por algo que pasó y que ya está y que no quiero volver a hablar de eso. Pero sin dudas que todos los entrenadores y equipos en un mercado de pases piden jugadores. Piden reforzar, tener alguna posición donde quizá necesiten tener mayor competencia para que uno no se termine achanchando en una posición. La competencia dentro del grupo hace que todos crezcan como jugadores y que nadie se duerma”.

También, aprovechó el momento para aclarar: “Si uno ve el partido de Boca ante Nacional, en un momento en el equipo estaban Barco, Fabra, Valentini, Advíncula, Valdez, Weigandt y Advíncula. Tenía casi seis defensores dentro de la cancha y uno pensaba ‘quizá no le empataban más’ y después te empatan. Vos podés tomar decisiones dentro de un partido que pueden estar bien o mal, pero todo cambia al famoso diario del lunes”.